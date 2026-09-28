La question du capitanat de l'équipe nationale d'Argentine est résolue

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La question du capitanat de l'équipe nationale d'Argentine est résolue

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a officiellement annoncé le futur capitaine permanent de l'équipe. Selon Goal.com, alors que le légendaire Lionel Messi se prépare à mettre fin à sa carrière internationale, le rôle de leader sur le terrain sera confié au défenseur central Cristian Romero. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le défenseur expérimenté de 28 ans était auparavant le troisième joueur dans la hiérarchie du capitanat, derrière Lionel Messi et Nicolás Otamendi. Il a déjà acquis une certaine expérience en portant le brassard lors d'un match contre le Chili, ainsi que lors de rencontres amicales contre le Venezuela et la Mauritanie.

Continuité et confiance dans le capitanat

Dans une interview accordée à TyC Sports, le sélectionneur Lionel Scaloni a expliqué ce choix en soulignant l'importance de maintenir une mentalité de gagnant et d'assurer une transition générationnelle fluide. Selon l'entraîneur, Cristian Romero est le candidat idéal, possédant le caractère nécessaire pour unir l'équipe.

Scaloni a clarifié la hiérarchie du capitanat, ajoutant que des leaders comme Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul et Lautaro Martínez sont également prêts à porter le brassard en cas de besoin. Cependant, le choix de Cristian Romero comme capitaine principal et permanent vise à assurer la stabilité du groupe.

Les avis d'Ángel Di María

S'exprimant sur SportsCenter, l'ancien ailier de l'équipe nationale, Ángel Di María, a pleinement soutenu la décision du staff technique. Selon lui, le nouveau capitaine possède le caractère et l'esprit combatif nécessaires pour assumer cette responsabilité.

Di María a déclaré : « Il le mérite. Scaloni et son staff ont fait un excellent choix. Cristian est un gars formidable et il a le tempérament nécessaire pour porter le brassard. Je suis convaincu qu'il accomplira sa mission à merveille. »

À l'aube d'un adieu historique

L'Argentine s'apprête à disputer des matchs importants contre la Bolivie et le Burkina Faso. Ensuite, le match du 6 octobre contre le Bénin devrait être la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot national. Cette rencontre revêt une signification symbolique, marquant non seulement un résultat, mais aussi le début d'une nouvelle ère.

Après le départ de l'attaquant légendaire, maintenir les standards élevés dans le vestiaire et préserver l'unité de l'équipe sera un défi majeur pour Cristian Romero. Les supporters espèrent que l'équipe, sous la direction de son nouveau capitaine, continuera de leur apporter beaucoup de joie.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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