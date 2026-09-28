Le flagship Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait être équipé de trois caméras

Les premières informations intéressantes concernant le design du futur smartphone flagship Samsung Galaxy S27 Ultra, dont le lancement est prévu dans les prochaines années, ont fait surface. Des images d'accessoires et d'étuis circulant sur Internet ont révélé certains secrets sur la structure du bloc caméra arrière de l'appareil, suscitant un grand intérêt chez les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, plusieurs photos d'étuis destinés au Samsung Galaxy S27 Ultra ont été divulguées sur le réseau. Ces détails montrent l'emplacement des modules optiques sur le panneau arrière de l'appareil de manière beaucoup plus précise que les rendus CAD précédents et indiquent certains changements dans la construction.

Changements dans le design du bloc caméra

Alors que les premières fuites ne montraient que les contours généraux du module caméra, les nouveaux étuis se distinguent par des découpes spécifiques pour chaque objectif. Cela permet de mieux comprendre ce qui se trouve dans la zone ovale verticale située à droite des lentilles principales.

D'après les images obtenues, on peut dire que la troisième caméra est située dans la partie supérieure du bloc ovale. De plus, on remarque dans ce bloc un petit orifice rond qui ne pouvait pas être identifié sur les modèles CAD simples précédents.

Détails techniques et questions

Selon les experts, il est fort probable que ce petit orifice rond soit un assistant laser destiné à l'autofocus. Il est intéressant de noter qu'il est séparé de la troisième caméra par un flash, ce qui indique que les ingénieurs ont adopté de nouvelles solutions pour l'agencement des composants internes.

Néanmoins, tous les modèles d'étuis ne fournissent pas les mêmes informations. Certaines variantes ne montrent que deux orifices sur le côté droit du bloc principal, alors que logiquement, il devrait y avoir trois modules.

Pour l'instant, de nombreuses questions restent à clarifier concernant la structure du bloc caméra principal du Samsung Galaxy S27 Ultra. Malgré cela, sur la base des images disponibles, on peut déjà supposer que le futur appareil flagship sera équipé d'un total de trois modules caméra principaux.