Ivan Rakitić admet ne toujours pas pouvoir regarder la finale du Mondial 2018

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Ivan Rakitić admet ne toujours pas pouvoir regarder la finale du Mondial 2018

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale de Croatie, Ivan Rakitić, a admis que la douleur de la défaite en finale de la Coupe du Monde 2018 contre la France reste difficile à supporter pour lui. Selon le journal MARCA, le joueur expérimenté a révélé que, malgré les années écoulées, il n'a jamais revu les images du match décisif et qu'il détourne même le regard si la vidéo est diffusée aujourd'hui. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de la finale du Mondial 2018 au stade Loujniki de Moscou, la Croatie a affronté la France et s'est inclinée sur le score de 2-4. Ivan Rakitić, qui a disputé l'intégralité des 90 minutes, était l'une des figures clés des « Vatreni », qui atteignaient la finale d'une Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire.

Un résultat historique et une fierté inoubliable

Après avoir remporté trois victoires consécutives lors de la phase à élimination directe pour atteindre la finale, l'équipe de Croatie a gagné le respect du monde entier. Lors d'un événement à Séville, l'ancien milieu de terrain a évoqué cette période, soulignant que pour un petit pays de moins de quatre millions d'habitants, ce résultat était une immense source de fierté.

« C'était une épreuve très difficile à l'époque. Jusqu'à ce jour, je n'ai regardé aucun extrait de cette finale. Dix minutes après la défaite, nous avons ressenti une immense fierté, car la Croatie n'est pas l'Espagne, nous avons une population très réduite, mais nous avons réussi à gagner l'amour du monde entier, et même celui de la France », a déclaré Rakitić.

De nouveaux défis à venir

Bien qu'il ne cache pas qu'il aurait aimé soulever le trophée, Ivan Rakitić a ajouté que le respect mondial acquis et les messages de soutien venus du monde entier lui ont apporté du réconfort. Actuellement, les Croates se préparent pour leurs prochains matchs importants dans le contexte des confidences du joueur.

Il est à noter que l'équipe nationale de Croatie affrontera l'Espagne dans le cadre de l'UEFA Nations League. Lors de cette rencontre qui se déroulera au stade Ramón Sánchez-Pizjuán en Andalousie, les « Vatreni » poursuivront leur lutte pour la première place de leur groupe.

Ivan RakitićCroatieCoupe du Monde 2018FranceFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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