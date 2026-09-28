Le vaisseau spatial Starship atteint l'orbite pour la première fois de l'histoire

Un événement historique majeur a eu lieu dans l'industrie aérospatiale : selon ixbt.com, SpaceX a réussi le 14e vol d'essai de son système de transport lourd Starship. Au cours de cette mission, l'étage supérieur du vaisseau a atteint pour la première fois l'orbite terrestre complète et a déployé avec succès sa charge utile. Jusqu'à présent, les 13 vols d'essai précédents n'avaient été effectués que sur des trajectoires suborbitales. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Lors de ce vol, effectué depuis le site de Starbase au Texas, une série d'opérations techniques complexes a été réalisée. En particulier, environ 6 minutes et 50 secondes après le décollage, le premier étage Super Heavy B21 a réussi sa manœuvre d'atterrissage, se posant dans la zone prévue dans le golfe du Mexique. Par la suite, l'étage supérieur Starship S41 a poursuivi son vol et, 25 minutes après le lancement, a atteint une orbite à environ 275 kilomètres d'altitude.

Succès orbital et défis techniques

Le résultat pratique le plus important de ce vol a été la mise en orbite réussie de 26 satellites Starlink V3. Selon les spécialistes de SpaceX, l'équipe Starlink a réussi à établir une communication stable avec tous les appareils déployés dans l'espace. Cela a démontré en pratique le potentiel du système non seulement comme expérience, mais aussi pour la livraison de charges utiles opérationnelles.

Cependant, la mission n'a pas été sans problèmes. Lors de la mise en orbite, l'un des moteurs Raptor Vacuum est tombé en panne. Selon les plans initiaux, le vaisseau spatial devait effectuer 6 orbites autour de la Terre, pour une durée d'environ 10 heures. En raison du dysfonctionnement, les spécialistes de l'entreprise ont décidé de terminer le vol prématurément.

Un résultat positif malgré les anomalies

Environ trois heures après avoir atteint l'orbite et après deux révolutions complètes autour de la Terre, le vaisseau S41 a été dirigé vers la zone prédéfinie dans l'océan Pacifique. Le vaisseau y a effectué un amerrissage contrôlé, mettant ainsi fin à la mission d'essai actuelle.

Bien que la durée totale prévue n'ait pas été atteinte, les experts considèrent la mission Flight 14 comme un succès total. La raison en est que l'objectif principal — mettre le vaisseau en orbite et déployer les satellites — a été pleinement atteint. SpaceX prévoit de consolider ces avancées technologiques et compte effectuer le prochain vol d'essai, le 15e, dans seulement trois semaines.