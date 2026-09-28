SpaceX déploie pour la première fois des satellites Starlink V3 en orbite via Starship

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SpaceX déploie pour la première fois des satellites Starlink V3 en orbite via Starship

Selon Ixbt.com, SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, a franchi une étape majeure dans l'histoire des technologies spatiales. Pour la première fois, la fusée super-lourde Starship a réussi à déployer des satellites Starlink V3 en orbite, établissant une communication stable avec eux. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Ce vol d'essai marque une avancée cruciale pour SpaceX. Il s'agit du quatorzième essai de lancement de la fusée super-lourde de l'entreprise. La fusée est conçue pour transporter 26 satellites Starlink V3 de nouvelle génération, avec un processus de déploiement séquentiel prévu sur environ 30 minutes.

Capacités techniques des satellites de nouvelle génération

Selon la déclaration officielle des représentants de Starlink, le déploiement de cette série d'engins spatiaux élargira considérablement les capacités du réseau Internet mondial. Cette nouvelle génération est capable d'ajouter 26 Tbit/s de bande passante au réseau satellitaire, offrant aux utilisateurs du monde entier une connexion plus rapide et plus stable.

Chaque satellite Starlink V3 dispose d'une capacité de transmission allant jusqu'à 1 Tbit/s en liaison descendante et jusqu'à 160 Gbit/s en liaison montante. Il est à noter que, selon les spécifications techniques, ces nouveaux appareils surpassent la génération Starlink V2 d'environ 10 fois en vitesse de téléchargement et de 22 fois en vitesse d'envoi.

L'efficacité des technologies modernisées

De tels niveaux de vitesse et d'efficacité ne sont pas le fruit du hasard. Les experts expliquent que ces performances élevées sont rendues possibles grâce à des antennes réseau à commande de phase radicalement modernisées et à des systèmes de communication laser améliorés. Ces technologies permettent une transmission de données à très haute vitesse dans l'espace et maintiennent une liaison stable entre les satellites.

Au moment de la publication de cet article, le processus de déploiement séquentiel des satellites se poursuivait avec succès. Les experts soulignent que cette étape réussie constitue un tournant majeur pour l'extension de la couverture Internet mondiale et la préparation du Starship à une utilisation commerciale complète.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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