La 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, s'est achevée sur un triomphe absolu de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Lors des matchs décisifs de la 11e ronde, nos compatriotes ont assuré le titre de champion avant la fin du tournoi, décrochant ainsi les médailles d'or. Après la 10e ronde, avec 18 points et une avance en tête, notre équipe a mathématiquement garanti le titre suite au match nul 2-2 entre l'Inde, son principal poursuivant, et la Hongrie, tandis que les résultats obtenus contre l'Ukraine ont renforcé ce succès historique. Sous la direction de l'ancien champion du monde Rustam Kasimdzhanov, notre équipe a vaincu des géants mondiaux tels que l'Inde (2,5:1,5), la Chine (3:1), les États-Unis, tête de série, et l'Arménie (3,5:0,5), réitérant son triomphe de Chennai en 2022 et occupant la plus haute marche du podium olympique pour la deuxième fois en 4 ans.

« Titre précoce, déroute des super-grands et or historique » : Les 5 points clés du succès

À Samarcande, Les indicateurs officiels les plus importants de la victoire à l'Olympiade :

Médaille d'or assurée : L'Ouzbékistan a officiellement remporté la médaille d'or lors de la 46e Olympiade d'échecs ;

Le faux pas de l'Inde : Le match nul 2-2 de l'Inde contre la Hongrie lors de la 11e ronde a garanti le titre de nos représentants avant la fin ;

Victoire sur les géants mondiaux : Durant la compétition, des favoris comme l'Inde (2,5:1,5), la Chine (3:1), les États-Unis et l'Arménie (3,5:0,5) ont été battus ;

3 médailles lors des trois dernières Olympiades : Or à Chennai en 2022, bronze à Budapest en 2024 et à nouveau l'or à Samarcande en 2026 ;

Kasimdzhanov et l'équipe des champions : L'équipe était composée de Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov et Mukhammadzokhid Suyarov.

Rencontres des équipes ouzbèkes lors de la 11e ronde et résultats par échiquier

Tableau des scores individuels et collectifs enregistrés par les équipes d'Ouzbékistan lors de la dernière ronde décisive :

Matchs par équipe 1er échiquier 2e échiquier 3e échiquier 4e échiquier Score global Ouzbékistan — Ukraine N. Abdusattorov — I. Kovalenko (en cours) V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5) N. Yakubboev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5) R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1) 2 : 1 Chine — Ouzbékistan-2 Ding Liren — J. Vokhidov (0,5 : 0,5) A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1) Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0) H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5) 3 : 1 Andorre — Ouzbékistan-3 O. Aguado — S. Saydaliyev (0,5 : 0,5) A. Rakhmatullaev — S. Veganzones (1 : 0) D. Anadon — M. Abdurakhmonov (0 : 1) A. Omonov — E. Guiu (0 : 1) 1,5 : 2,5

Expertise échiquéenne : Pourquoi le titre de l'Ouzbékistan a ouvert une nouvelle ère dans le sport mondial ?

Conclusions d'experts internationaux, grands maîtres et analystes sportifs :

« Phénomène de stabilité et hégémonie absolue » : L'obtention de deux médailles d'or (2022, 2026) et d'une médaille de bronze (2024) lors des trois Olympiades d'échecs organisées en quatre ans prouve que l'école d'échecs ouzbèke n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est devenue une puissance dominante mondiale ;

Le talent d'entraîneur de Rustam Kasimdzhanov : L'ancien champion du monde a assuré une préparation spécifique et un équilibre psychologique contre chaque adversaire ; après une défaite inattendue contre l'Allemagne, il a su redresser l'équipe mentalement et organiser des victoires éclatantes contre les États-Unis et l'Arménie ;

Jeune génération et puissance de réserve : La compétition a montré que non seulement notre équipe principale, mais aussi les compositions Ouzbékistan-2 et Ouzbékistan-3 peuvent rivaliser avec les grands maîtres mondiaux, démontrant une profondeur de réserve inégalée dans le pays.

Selon vous, cette médaille d'or historique remportée à Samarcande a-t-elle hissé l'Ouzbékistan au rang des pays les plus puissants de l'histoire des échecs ? Quelle partie et quelle victoire de nos joueurs vous ont le plus impressionné ? Laissez vos avis en commentaires et partagez ce grand succès historique avec tous nos compatriotes !