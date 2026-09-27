Victoire historique à Samarcande : l'Ouzbékistan est champion de la 46e Olympiade d'échecs

·12·Sport
Victoire historique à Samarcande : l'Ouzbékistan est champion de la 46e Olympiade d'échecs

La 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, s'est achevée sur un triomphe absolu de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Lors des matchs décisifs de la 11e ronde, nos compatriotes ont assuré le titre de champion avant la fin du tournoi, décrochant ainsi les médailles d'or. Après la 10e ronde, avec 18 points et une avance en tête, notre équipe a mathématiquement garanti le titre suite au match nul 2-2 entre l'Inde, son principal poursuivant, et la Hongrie, tandis que les résultats obtenus contre l'Ukraine ont renforcé ce succès historique. Sous la direction de l'ancien champion du monde Rustam Kasimdzhanov, notre équipe a vaincu des géants mondiaux tels que l'Inde (2,5:1,5), la Chine (3:1), les États-Unis, tête de série, et l'Arménie (3,5:0,5), réitérant son triomphe de Chennai en 2022 et occupant la plus haute marche du podium olympique pour la deuxième fois en 4 ans.

« Titre précoce, déroute des super-grands et or historique » : Les 5 points clés du succès

À Samarcande, Les indicateurs officiels les plus importants de la victoire à l'Olympiade :

  • Médaille d'or assurée : L'Ouzbékistan a officiellement remporté la médaille d'or lors de la 46e Olympiade d'échecs ;

  • Le faux pas de l'Inde : Le match nul 2-2 de l'Inde contre la Hongrie lors de la 11e ronde a garanti le titre de nos représentants avant la fin ;

  • Victoire sur les géants mondiaux : Durant la compétition, des favoris comme l'Inde (2,5:1,5), la Chine (3:1), les États-Unis et l'Arménie (3,5:0,5) ont été battus ;

  • 3 médailles lors des trois dernières Olympiades : Or à Chennai en 2022, bronze à Budapest en 2024 et à nouveau l'or à Samarcande en 2026 ;

  • Kasimdzhanov et l'équipe des champions : L'équipe était composée de Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov et Mukhammadzokhid Suyarov.

Rencontres des équipes ouzbèkes lors de la 11e ronde et résultats par échiquier

Tableau des scores individuels et collectifs enregistrés par les équipes d'Ouzbékistan lors de la dernière ronde décisive :

Matchs par équipe

1er échiquier

2e échiquier

3e échiquier

4e échiquier

Score global

Ouzbékistan — Ukraine

N. Abdusattorov — I. Kovalenko (en cours)

V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5)

N. Yakubboev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5)

R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1)

2 : 1

Chine — Ouzbékistan-2

Ding Liren — J. Vokhidov (0,5 : 0,5)

A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1)

Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0)

H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5)

3 : 1

Andorre — Ouzbékistan-3

O. Aguado — S. Saydaliyev (0,5 : 0,5)

A. Rakhmatullaev — S. Veganzones (1 : 0)

D. Anadon — M. Abdurakhmonov (0 : 1)

A. Omonov — E. Guiu (0 : 1)

1,5 : 2,5

Expertise échiquéenne : Pourquoi le titre de l'Ouzbékistan a ouvert une nouvelle ère dans le sport mondial ?

Conclusions d'experts internationaux, grands maîtres et analystes sportifs :

  • « Phénomène de stabilité et hégémonie absolue » : L'obtention de deux médailles d'or (2022, 2026) et d'une médaille de bronze (2024) lors des trois Olympiades d'échecs organisées en quatre ans prouve que l'école d'échecs ouzbèke n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est devenue une puissance dominante mondiale ;

  • Le talent d'entraîneur de Rustam Kasimdzhanov : L'ancien champion du monde a assuré une préparation spécifique et un équilibre psychologique contre chaque adversaire ; après une défaite inattendue contre l'Allemagne, il a su redresser l'équipe mentalement et organiser des victoires éclatantes contre les États-Unis et l'Arménie ;

  • Jeune génération et puissance de réserve : La compétition a montré que non seulement notre équipe principale, mais aussi les compositions Ouzbékistan-2 et Ouzbékistan-3 peuvent rivaliser avec les grands maîtres mondiaux, démontrant une profondeur de réserve inégalée dans le pays.

Selon vous, cette médaille d'or historique remportée à Samarcande a-t-elle hissé l'Ouzbékistan au rang des pays les plus puissants de l'histoire des échecs ? Quelle partie et quelle victoire de nos joueurs vous ont le plus impressionné ? Laissez vos avis en commentaires et partagez ce grand succès historique avec tous nos compatriotes !

Samarcande46e Olympiade d'échecsRustam KasimdzhanovÉquipe nationale d'échecs d'OuzbékistanSport
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La flamme olympique en route pour Samarcande : Anand transmet la torche sacrée à SindarovLa flamme olympique en route pour Samarcande : Anand transmet la torche sacrée à Sindarov15 septembre 07:49«Si j'ai un fils, je l'appellerai Nodirbek» : La confession sensationnelle d'un célèbre grand maître anglais«Si j'ai un fils, je l'appellerai Nodirbek» : La confession sensationnelle d'un célèbre grand maître anglais23 septembre 22:42Déclaration importante de Nodirbek Abdusattorov sur l'Olympiade d'échecs de SamarcandeDéclaration importante de Nodirbek Abdusattorov sur l'Olympiade d'échecs de Samarcande19 septembre 20:01«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs16 septembre 15:43Bataille de titans à Samarcande : le choc Ouzbékistan – États-Unis et le test indien lors de la 9e rondeBataille de titans à Samarcande : le choc Ouzbékistan – États-Unis et le test indien lors de la 9e ronde25 septembre 10:59Ouzbékistan, leader de l'Olympiade, face à la Chine pour la 1ère place : tous les appariements du 7e tourOuzbékistan, leader de l'Olympiade, face à la Chine pour la 1ère place : tous les appariements du 7e tour23 septembre 12:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City