Présentation de téléobjectifs compacts pour les smartphones Honor

Honor a dévoilé deux nouveaux téléconvertisseurs externes conçus pour ses smartphones phares. Selon ixbt.com, ces appareils élargissent considérablement les capacités photographiques des modèles Magic 9 et Magic 9 Pro Max, offrant aux amateurs de photographie mobile une fonction de zoom de niveau professionnel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le premier appareil de la gamme, baptisé G200, possède une distance focale de 200 mm. Cet accessoire est entièrement compatible avec les deux modèles de smartphones présentés et s'avère idéal pour les portraits, les gros plans et d'autres scènes nécessitant un zoom supplémentaire.

Le modèle G200 et ses capacités

En termes de caractéristiques techniques, le modèle G200 présente un boîtier compact avec une longueur de seulement 81 mm et un poids d'environ 88 g. Selon ixbt.com, par ses dimensions, cet accessoire peut facilement être comparé à un rouge à lèvres.

Par conséquent, les utilisateurs peuvent le transporter en permanence comme un complément léger et pratique pour leur smartphone, sans alourdir leur équipement photo habituel.

Honor G500 et la prise de vue longue distance

Le téléconvertisseur Honor G500 a été présenté comme une solution plus puissante destinée aux longues distances. Cet appareil multiplie par 5,88 les capacités de la caméra principale de 85 mm du smartphone Magic 9 Pro Max.

En conséquence, les utilisateurs obtiennent une distance focale équivalente à 500 mm. Selon les chiffres annoncés, ce système de support permet de photographier à une distance focale allant jusqu'à 14 000 mm.

Cet accessoire avancé est principalement destiné aux photographes professionnels et amateurs qui aiment filmer des concerts, des grands événements sportifs et la faune sauvage.