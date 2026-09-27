«Génération dorée» : Shavkat Mirziyoyev félicite les joueurs d'échecs ouzbeks

Les joueurs d'échecs ouzbeks ont réalisé une performance historique lors de la 46e Olympiade d'échecs organisée à Samarcande, offrant une nouvelle fois l'or olympique au pays. Cette victoire de l'équipe de l'Ouzbékistan a démontré une fois de plus la position ascendante du pays dans le monde des échecs. Selon la FIDE, l'équipe masculine d'Ouzbékistan a remporté la compétition, devenant double championne olympique.

Le Président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a félicité les membres de l'équipe, les mentors et les entraîneurs pour cette victoire historique.

« Vous êtes les héros du Nouvel Ouzbékistan »

Dans son message de félicitations, le chef de l'État à Samarcande a qualifié ce triomphe d'événement marquant dans l'histoire des échecs du pays.

Le Président a qualifié les membres de l'équipe de « génération dorée », soulignant qu'ils ont dignement défendu le nom de l'Ouzbékistan sur la scène internationale.

« Que ce titre prestigieux de double champion olympique et ce grand triomphe soient une bénédiction pour nous tous, pour notre peuple multinational ! »

Selon Shavkat Mirziyoyev, les joueurs d'échecs d'aujourd'hui démontrent non seulement des résultats sportifs, mais aussi le potentiel de la jeunesse du pays.

Nodirbek Abdusattorov — médaille d'or au premier échiquier

L'un des leaders de l'équipe, Nodirbek Abdusattorov, est resté invaincu tout au long de l'Olympiade.

Le Président l'a distingué comme un joueur ayant fait preuve d'une grande constance au premier échiquier, prouvant son statut de leader de l'équipe.

La FIDE avait également noté, avant la phase décisive, qu'Abdusattorov était invaincu avec 8 points après 10 rondes.

Sa performance individuelle a joué un rôle crucial dans la victoire collective de l'équipe.

La partie dramatique de Nodirbek Yakubboev a été particulièrement mentionnée

Nodirbek Yakubboev a également remporté des points importants sur le chemin du titre de champion pour l'Ouzbékistan.

Le Président a souligné sa ténacité lors des confrontations contre les représentants de la Turquie, de l'Inde, de la Chine et des États-Unis.

Sa partie contre le représentant indien Nihal Sarin a particulièrement attiré l'attention. Le Président a noté les solutions tactiques utilisées pour sortir d'une situation complexe.

Cette partie est restée dans les mémoires comme l'un des épisodes clés de la lutte pour les médailles entre l'Ouzbékistan et l'Inde.

La contribution de Javokhir Sindarov et de la jeune génération

Javokhir Sindarov a également été l'un des joueurs ayant grandement contribué au titre.

Selon la FIDE, lors du match décisif contre l'Arménie, c'est Sindarov qui a décroché la première victoire. En battant Robert Hovhannisyan, il a offert un point crucial à l'équipe. Lors de cette même rencontre, Muhiddin Madaminov a également gagné, et Nodirbek Abdusattorov a remporté sa partie, assurant une victoire convaincante de 3,5:0,5 pour l'Ouzbékistan.

Le Président a également salué le fait que Muhiddin Madaminov n'ait subi aucune défaite durant la compétition.

Shamsiddin Vokhidov a également apporté des points importants

Un autre membre de l'équipe nationale, Shamsiddin Vokhidov, a su se distinguer lors de plusieurs rencontres décisives.

Il a tout fait pour obtenir les points nécessaires pour l'équipe lors des parties contre les joueurs d'échecs d'Inde, de Turquie et de Hongrie.

Ainsi, le résultat victorieux de l'Ouzbékistan a été le fruit du travail collectif de toute l'équipe, et non de seulement un ou deux joueurs.

La deuxième équipe d'Ouzbékistan n'a pas été oubliée

L'Ouzbékistan a également participé à l'Olympiade de Samarcande avec une deuxième équipe.

Le Président a également noté les résultats de cette équipe. Sous la direction de Jahongir Vokhidov, la formation a remporté plusieurs victoires importantes contre des adversaires redoutables.

La FIDE a également qualifié l'équipe Ouzbékistan-2 comme l'une des révélations de l'Olympiade. L'équipe a battu les Pays-Bas sur le score de 3,5:0,5.

Les résultats obtenus contre les représentants de l'Espagne et de l'Angleterre ont également été mentionnés dans le message du Président.

L'équipe féminine a également enregistré un résultat digne

Le Président n'a pas ignoré la participation de l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan.

Il a été noté qu'elles ont lutté à armes égales contre l'équipe des États-Unis, ont remporté 7 victoires en 11 rondes et ont terminé la compétition à la 13e place.

Ce résultat montre que le développement des échecs en Ouzbékistan ne se limite pas à l'équipe masculine.

Un résultat historique également pour les para-échecs

Dans le cadre de la fête des échecs à Samarcande, les para-joueurs ont également obtenu des résultats importants.

Les représentants de l'Ouzbékistan ont remporté la médaille de bronze pour la première fois dans l'histoire de ces compétitions.

Dans son message, le Président a souligné que Selbi a remporté l'argent en individuel, Abdulaziz le bronze, et qu'Ahadkhon a terminé la compétition sans aucune défaite.

La reconnaissance de la FIDE a également montré l'ascension des échecs ouzbeks

L'Olympiade de Samarcande a été riche en événements liés à la croissance du prestige international des échecs ouzbeks.

Lors de l'événement Excellence Awards 2026 de la FIDE, la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan « Meilleure fédération » a remporté la première place dans cette catégorie. Selon la FIDE, ce prix récompense le travail des fédérations nationales dans le développement des échecs, le soutien aux athlètes et le renforcement des échecs de masse et de haut niveau.

De plus, l'élection du président de la FIDE a également eu lieu à Samarcande dans le cadre de la 46e Olympiade d'échecs. Timur Turlov a été élu président de la FIDE le 26 septembre.

L'histoire commencée à Samarcande a atteint une nouvelle étape

Le résultat actuel des échecs ouzbeks n'est pas un succès fortuit. Dans les documents publiés par la FIDE avant la compétition, il est noté que le pays est devenu l'une des nations fortes des échecs mondiaux après sa victoire à l'Olympiade de 2022.

Et maintenant, lors de la 46e Olympiade d'échecs de Samarcande, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est montée une fois de plus sur la plus haute marche du podium.

Cette victoire incarne la constance de Nodirbek Abdusattorov, les résultats de Nodirbek Yakubboev dans les parties clés, les victoires décisives de Javokhir Sindarov, la participation sans défaite de Muhiddin Madaminov, la contribution de Shamsiddin Vokhidov et le travail de tout le staff technique.

La médaille d'or remportée sur les échiquiers de Samarcande est devenue une nouvelle grande page de l'histoire des échecs en Ouzbékistan.

Comme l'a souligné Shavkat Mirziyoyev dans son message, les joueurs d'échecs d'aujourd'hui apportent une grande fierté et une immense joie au peuple du pays. Désormais, la voie vers des sommets encore plus élevés est ouverte pour la « génération dorée ».