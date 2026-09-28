Une première application insolite créée pour l'iPhone Duo

Bien que le nouveau smartphone iPhone Duo ne soit pas encore commercialisé, sa première application unique et intéressante a été dévoilée. Selon Ixbt.com, le développeur indépendant Vidit Bhargava a créé un lecteur de style rétro utilisant les deux écrans de l'appareil pliable. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son rapport.

Baptisée Duo-Man, cette application reproduit parfaitement le fonctionnement des légendaires lecteurs Walkman du siècle dernier. L'utilisateur ouvre l'appareil, choisit sa musique et « insère la cassette », puis commence l'écoute une fois l'appareil refermé.

Approche non conventionnelle et nostalgie

Le développeur explique avoir enregistré les sons réels des boutons et le bruit de fonctionnement d'un véritable Walkman pour les intégrer à l'application. Cela offre à l'utilisateur une expérience encore plus immersive.

Bhargava a souligné qu'il est un passionné de vieux lecteurs depuis longtemps. En cherchant une idée pour un hackathon, il a déclaré que le mécanisme des écrans pliables lui rappelait le couvercle d'un lecteur de cassettes.

Aujourd'hui, l'intérêt des jeunes pour les technologies rétro, notamment les cassettes, les CD et les anciens gadgets, est en pleine croissance. L'application Duo-Man s'inscrit parfaitement dans cette tendance mondiale et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Fonctionnalités futures de l'application

Prise en charge d'Apple Music et des fichiers audio locaux

Possibilité de « rembobiner » manuellement la cassette avec l'Apple Pencil

Fonctions d'avance et de retour rapide comme sur un vrai Walkman

Projets d'intégration future du service Spotify

Présenté initialement lors d'un hackathon où il a remporté un prix, ce projet a accumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux. Inspiré par cet engouement, l'auteur travaille désormais à en faire une application commerciale à part entière.