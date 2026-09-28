Dans le cadre des journées FIFA, Asie centrale les équipes nationales ont disputé leurs prochains matchs amicaux internationaux. La soirée du 28 septembre s'est terminée avec des sentiments contrastés pour les équipes de la région. L'équipe nationale du Kirghizistan a accueilli les Maldives à Bichkek, inscrivant 5 buts sans réponse dès la première mi-temps pour sceller une large victoire.

L'équipe du Tadjikistan, quant à elle, s'est inclinée 2:4 face à la Palestine lors d'un match riche en buts, disputé à huis clos sur terrain neutre. Les prochains tests des équipes régionales sont connus : le Kirghizistan affrontera le Liban le 4 octobre, tandis que les Tadjiks se déplaceront pour un match difficile contre la Chine le 6 octobre.

« Un récital de 5 buts, un drame de 6 buts et les plans d'octobre » : 5 points clés des rencontres

Faits marquants enregistrés lors des matchs amicaux du 28 septembre :

La démonstration du Kirghizistan (5:0) : Les « Faucons blancs » ont totalement démantelé la défense des Maldives en 45 minutes sur leur terrain ;

Doublé d'Erbol Atabayev : L'attaquant a posé les bases de la victoire de son équipe avec deux frappes précises aux 11e et 23e minutes ;

Un match plié dès la première mi-temps : Entre la 11e et la 42e minute, Atabayev (doublé), Astanakulov, Murzakov et Kojo ont marqué pour porter le score à 5:0 ;

La défaite du Tadjikistan sur le score de 2:4 : Lors d'une rencontre sur terrain neutre à huis clos, la défense tadjike a été impuissante face aux 4 buts de la Palestine ;

Adversaires sérieux en octobre : Le Tadjikistan affrontera la Chine le 6 octobre et le Kirghizistan jouera contre le Liban le 4 octobre.

Classification des performances des équipes d'Asie centrale lors des journées FIFA

Analyse comparative des matchs amicaux internationaux du 28 septembre :

Indicateurs et critères Équipe nationale du Kirghizistan Équipe nationale du Tadjikistan Adversaire et statut du match Maldives (À domicile) Palestine (Terrain neutre, à huis clos) Score final 5:0 (Victoire) 2:4 (Défaite) Buteurs E. Atabayev (11, 23), S. Astanakulov (20), V. Murzakov (32), J. Kojo (42) 2 buts (sur fond de défense déséquilibrée) Caractéristique principale du match Forte pression et domination offensive totale dès la première mi-temps Match ouvert avec 6 buts, productif mais riche en erreurs défensives Prochain adversaire officiel et date 4 octobre — Équipe nationale du Liban 6 octobre — Équipe nationale de Chine

Expertise sportive et tactique : Quel est l'état des équipes nationales ?

Conclusions des analystes et commentateurs de football après les matchs :

« Haute efficacité de la ligne d'attaque kirghize » : Lors du match contre les Maldives, les Kirghizes n'ont pas perdu de temps, marquant 5 buts en 31 minutes ; les combinaisons rapides de Joel Kojo et Erbol Atabayev, ainsi que les attaques sur les ailes, sont un signal sérieux pour le prochain adversaire, le Liban ;

Problèmes défensifs du Tadjikistan : Bien que l'équipe tadjike ait réussi à marquer 2 buts, en encaisser 4 sur terrain neutre a révélé des lacunes majeures dans l'axe défensif et au milieu de terrain défensif ; ce match à huis clos servira de base de travail pour le staff technique ;

Les tests d'octobre seront plus complexes : Les deux équipes attendent des adversaires plus forts et physiquement robustes (Liban et Chine) ; le large score contre les Maldives ne doit pas donner au Kirghizistan un excès de confiance, et la défaite contre la Palestine doit inciter le Tadjikistan à renforcer sa discipline tactique avant le déplacement en Chine.

À votre avis, la victoire 5:0 du Kirghizistan montre-t-elle que l'équipe a franchi un cap ou est-ce dû au faible niveau de l'adversaire ? Le Tadjikistan pourra-t-il corriger ses erreurs défensives et gagner à l'extérieur contre la Chine le 6 octobre ? Laissez vos analyses et opinions en commentaires et partagez les événements les plus intéressants du football régional avec tous les fans !