La 46e Olympiade d'échecs qui se déroule à Samarcande atteint son apogée avec le lancement du 10e tour, le plus décisif pour le titre et les places sur le podium. Après avoir battu l'équipe nationale des États-Unis lors du 9e tour et pris la tête du classement, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan affrontera l'Arménie, multiple vainqueur de l'Olympiade, dans un duel complexe avec les pièces noires. Dans une autre affiche phare, l'équipe d'Ouzbékistan-2, qui a surpris tout le monde en écrasant les Pays-Bas au 9e tour, testera ses forces avec les pièces blanches contre un géant mondial des échecs : l'Inde.

L'équipe d'Ouzbékistan-3 affrontera Israël. Chez les femmes, le 10e tour réserve également des adversaires redoutables : l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan jouera contre le Pérou avec les pièces blanches, tandis qu'Ouzbékistan-2 affrontera la Suède et Ouzbékistan-3 se battra pour la victoire contre le Kenya avec les pièces noires. Les résultats d'aujourd'hui détermineront presque certainement si les médailles d'or resteront à Samarcande.

« L'obstacle arménien, le choc contre l'Inde et la tension du 10e tour » : 5 points clés des matchs du jour

Les confrontations et faits les plus importants du 10e tour :

Le choc central Ouzbékistan — Arménie : Notre équipe nationale affronte l'Arménie, l'un des rivaux les plus sérieux pour les médailles d'or ;

Le test de l'équipe Ouzbékistan-2 contre l'Inde : Nos jeunes, vainqueurs des Pays-Bas, affrontent l'Inde, l'une des nations échiquéennes les plus puissantes au monde ;

La rencontre Ouzbékistan-3 contre Israël : Notre troisième équipe masculine tentera de marquer des points avec les pièces blanches contre les représentants d'Israël ;

Les matchs des femmes contre le Pérou et la Suède : Notre équipe féminine principale affronte le Pérou, et Ouzbékistan-2 se mesure à la Suède ;

La fondation de l'or : Une victoire dans ce tour rapprocherait l'équipe masculine d'Ouzbékistan du titre avant le 11e et dernier tour.

Olympiade d'échecs (Samarcande) : toutes les affiches clés du 10e tour

Indicateurs officiels du tirage au sort des équipes internationales et nationales :

Tableau des matchs Équipe avec les pièces blanches (Team White) Équipe avec les pièces noires (Team Black) Importance et statut du match Hommes (1ers échiquiers) Arménie OUZBÉKISTAN Le combat décisif pour les médailles d'or Hommes OUZBÉKISTAN-2 Inde Le test de notre deuxième équipe face à un grand mondial Hommes OUZBÉKISTAN-3 Israël Duel de classement par équipe Hommes (Autres matchs) Ukraine, Allemagne, Hongrie Chine, France, Espagne Lutte de l'élite internationale Femmes (Central) OUZBÉKISTAN Pérou Une opportunité de victoire importante pour nos femmes Femmes OUZBÉKISTAN-2 Suède Duel contre l'expérience européenne Femmes Kenya OUZBÉKISTAN-3 Le match à l'extérieur de notre 3e équipe Femmes (Autres matchs) Chine, Kazakhstan, Angleterre Inde, France, Géorgie Chocs intenses dans la zone des médailles

Expertise échiquéenne : Pourquoi l'Arménie et l'Inde sont-elles les adversaires les plus dangereux au 10e tour ?

Conclusions des grands maîtres internationaux et analystes :

« L'esprit olympique de l'Arménie » : Même si le classement individuel de l'équipe arménienne n'est pas le plus élevé, elle possède une unité unique capable de battre n'importe quel géant mondial ; Nodirbek Abdusattorov et ses partenaires devront faire preuve d'une tactique froide car ils jouent avec les pièces noires.

Le « grand obstacle » d'Ouzbékistan-2 : L'écrasante victoire de notre deuxième équipe contre les Pays-Bas d'Anish Giri en a fait l'équipe la plus dangereuse du tournoi ; leur résistance face à l'Inde aujourd'hui pourrait faciliter le chemin vers le titre de notre équipe principale.

Opportunité de réhabilitation pour les femmes : Après la défaite contre l'Inde, le match contre le Pérou est une occasion idéale pour nos joueuses de retrouver leur avantage psychologique et de remonter au classement.

Selon vous, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan pourra-t-elle surmonter l'obstacle arménien et assurer l'or olympique à Samarcande avant l'heure ? Comment évaluez-vous les chances d'Ouzbékistan-2 contre l'Inde ? Laissez vos pronostics et soutenez nos équipes dans les commentaires !