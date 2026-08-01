La FIFA abandonne son projet controversé d'un milliard de dollars : Infantino contraint de reculer

La Fédération internationale de football association (FIFA) a été contrainte de suspendre l'un des projets financiers les plus controversés et les plus importants de l'histoire du football. Le projet de vente des droits commerciaux des Coupes du monde et d'autres tournois prestigieux à des investisseurs privés s'est transformé en un conflit politique intercontinental majeur. La menace d'un boycott ferme annoncée par les organisations de football européennes et nord-américaines a poussé la direction de la FIFA à faire marche arrière.

Une proposition explosive : les droits de la Coupe du monde étaient-ils à vendre ?

Ces derniers mois, l'initiative promue par le président de la FIFA Gianni Infantino a provoqué un véritable « séisme » dans le football mondial. Selon le projet, l'organisation prévoyait de transférer une partie des droits commerciaux et de diffusion des Coupes du monde et d'autres grands tournois à un consortium d'investisseurs privés.

Infantino affirmant que cet accord permettrait de multiplier par quatre les revenus des associations nationales de football, avait fixé aux fédérations une date limite au 19 septembre pour accepter cette décision.

Cependant, les médias internationaux, en particulier les publications sportives influentes, ont rapporté que les investisseurs potentiels étaient liés à des structures financières proches de Jared Kushner, le gendre de l'ancien président américain Donald Trump. Cela a encore amplifié les doutes et les critiques autour du processus.

« Personne n'a le droit de vendre l'avenir » : la vive réaction de l'UEFA

L'UEFA (Union des associations européennes de football) a été la première à s'opposer fermement dès l'annonce du projet. Le 30 juillet, les 55 associations nationales membres de l'UEFA ont voté à l'unanimité contre ce projet de la FIFA.

La direction du football européen a averti que si Infantino persistait à mettre en œuvre ce projet, elle boycotterait entièrement toutes les compétitions se déroulant sous l'égide de la FIFA, y compris la Coupe du monde.

« Personne n'a le droit moral de vendre à des intérêts privés un patrimoine confié à une gestion sûre pour les générations futures », déclare le communiqué officiel publié par l'UEFA.

Peu de temps après, la position européenne a été pleinement soutenue par la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF). L'union de ces deux grandes confédérations a placé la FIFA face à un risque d'isolement sans précédent.

Le recul d'Infantino et sa promesse de « unir le football »

La pression croissante, les protestations massives et, surtout, le risque de voir la future Coupe du monde compromise ont contraint la direction de la FIFA à réévaluer sa position.

Gianni Infantino a fait une déclaration officielle annonçant que la FIFA arrêtait de travailler sur cette proposition :

« Nous avons écouté attentivement tous les points de vue. Le projet a suscité diverses controverses et ne correspond plus à son objectif initial. Notre mission principale reste toujours d'unir et de développer le football », a déclaré le président de la FIFA.

Infantino a ajouté que l'organisation tiendrait prochainement une réunion élargie avec toutes les parties prenantes, y compris les confédérations et les associations nationales. Des moyens alternatifs et sûrs de financement et de développement du football y seront discutés.

Conclusion : le football prime-t-il sur le commerce ?

Cet événement a créé un précédent important dans la politique sportive moderne. La tentative de la FIFA d'impliquer plus profondément le capital privé dans les structures du football a échoué en raison de la position ferme des fédérations nationales et continentales.

Le front uni de l'UEFA et de la CONCACAF a montré que même les plus grands revenus financiers ne peuvent l'emporter sur l'équilibre traditionnel du football et l'importance des compétitions mondiales. Pour la FIFA, ce recul a été un signal direct pour réévaluer l'équilibre des pouvoirs au sein de l'organisation.