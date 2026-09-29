Ferran Soriano s'adresse au personnel de Manchester City

Dans un message vidéo confidentiel et ferme adressé au personnel du club, le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, a fermement rejeté les accusations de fautes financières. Selon les informations rapportées par le Daily Mail Sport, le dirigeant du club a affirmé disposer de preuves irréfutables réfutant toutes les allégations à la base des accusations, et a souligné qu'ils prouveraient pleinement leur vérité lors de la procédure d'appel. C'est ce que rapporte Goal.com .

Rappelons qu'une commission indépendante a annoncé que Manchester City avait systématiquement enfreint les règles de la Premier League sur neuf saisons. La ligue affirme que le club a artificiellement gonflé ses revenus et dissimulé des dépenses en concluant de faux contrats commerciaux avec des sponsors. Cette affaire, où il est supposé que des fonds personnels du propriétaire ont été secrètement injectés via des sponsors d'Abu Dhabi, représenterait plus de 900 millions de livres sterling, violant ainsi les restrictions du championnat et de l'UEFA.

Accusations financières et fausses allégations

Dans son message au personnel, Soriano a fermement insisté sur le fait que cette affaire repose sur des accusations totalement fausses. Selon lui, tout le dossier de la Premier League repose sur une seule hypothèse : celle que l'argent personnel du propriétaire a été injecté secrètement via des sponsors venant d'Abu Dhabi. Cependant, le club a fourni à la commission des preuves suffisantes, incluant des relevés bancaires, des virements et des témoignages.

Soriano a affirmé que des dizaines de preuves présentées lors de l'enquête ont été délibérément ignorées et que la conclusion de la commission repose sur une théorie du complot montée de toutes pièces par la Premier League. À son avis, toutes les autres fausses accusations découlent de cette conclusion centrale et infondée, et ils le prouveront pleinement lors de l'appel.

Une situation tendue face au public

Bien qu'il ait tenu des propos confiants et fermes devant les employés, selon les vidéos publiées par Sky News, Soriano a été confronté à des questions pressantes de journalistes lors d'un événement public. À la question posée au nom du public et des fans de football : « La Premier League a confirmé que vous avez triché pendant près de dix ans, allez-vous présenter vos excuses aux fans ? », le dirigeant a répondu sèchement.

Malgré l'insistance des reporters, le directeur général de l'organisation s'est limité à une courte phrase : « Je n'ai rien à dire, merci », avant de s'éloigner des caméras. Cette controverse a accru la pression autour du club, et les procédures judiciaires à venir sont attendues comme l'un des événements les plus importants du football anglais.