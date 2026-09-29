Ferran Soriano s'adresse au personnel de Manchester City

·7·Sport
Ferran Soriano s'adresse au personnel de Manchester City

Dans un message vidéo confidentiel et ferme adressé au personnel du club, le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, a fermement rejeté les accusations de fautes financières. Selon les informations rapportées par le Daily Mail Sport, le dirigeant du club a affirmé disposer de preuves irréfutables réfutant toutes les allégations à la base des accusations, et a souligné qu'ils prouveraient pleinement leur vérité lors de la procédure d'appel. C'est ce que rapporte Goal.com .

Rappelons qu'une commission indépendante a annoncé que Manchester City avait systématiquement enfreint les règles de la Premier League sur neuf saisons. La ligue affirme que le club a artificiellement gonflé ses revenus et dissimulé des dépenses en concluant de faux contrats commerciaux avec des sponsors. Cette affaire, où il est supposé que des fonds personnels du propriétaire ont été secrètement injectés via des sponsors d'Abu Dhabi, représenterait plus de 900 millions de livres sterling, violant ainsi les restrictions du championnat et de l'UEFA.

Accusations financières et fausses allégations

Dans son message au personnel, Soriano a fermement insisté sur le fait que cette affaire repose sur des accusations totalement fausses. Selon lui, tout le dossier de la Premier League repose sur une seule hypothèse : celle que l'argent personnel du propriétaire a été injecté secrètement via des sponsors venant d'Abu Dhabi. Cependant, le club a fourni à la commission des preuves suffisantes, incluant des relevés bancaires, des virements et des témoignages.

Soriano a affirmé que des dizaines de preuves présentées lors de l'enquête ont été délibérément ignorées et que la conclusion de la commission repose sur une théorie du complot montée de toutes pièces par la Premier League. À son avis, toutes les autres fausses accusations découlent de cette conclusion centrale et infondée, et ils le prouveront pleinement lors de l'appel.

Une situation tendue face au public

Bien qu'il ait tenu des propos confiants et fermes devant les employés, selon les vidéos publiées par Sky News, Soriano a été confronté à des questions pressantes de journalistes lors d'un événement public. À la question posée au nom du public et des fans de football : « La Premier League a confirmé que vous avez triché pendant près de dix ans, allez-vous présenter vos excuses aux fans ? », le dirigeant a répondu sèchement.

Malgré l'insistance des reporters, le directeur général de l'organisation s'est limité à une courte phrase : « Je n'ai rien à dire, merci », avant de s'éloigner des caméras. Cette controverse a accru la pression autour du club, et les procédures judiciaires à venir sont attendues comme l'un des événements les plus importants du football anglais.

Manchester CityFerran SorianoPremier LeagueFootballTransfert
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester City continue de lutter contre les accusations financièresManchester City continue de lutter contre les accusations financièresHier 01:10Joe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester CityJoe Hart s'exprime sur les scandales financiers entourant Manchester CityHier 14:54Roy Keane critique sévèrement Manchester CityRoy Keane critique sévèrement Manchester City27 septembre 01:31Wayne Rooney s'oppose au retrait des titres de Manchester CityWayne Rooney s'oppose au retrait des titres de Manchester CityHier 23:00La Premier League accuse Manchester City de violations financièresLa Premier League accuse Manchester City de violations financièresHier 21:33Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions sportives pour 115 chefs d'accusationManchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions sportives pour 115 chefs d'accusation27 septembre 23:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov