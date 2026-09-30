Manchester City accusé de 115 infractions financières

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Manchester City accusé de 115 infractions financières

Un événement sans précédent a secoué le football anglais. Mardi, la Premier League a publié une déclaration officielle accusant le club dix fois champion, Manchester City, de 115 infractions aux règles financières. Cette décision a provoqué une onde de choc dans toute la communauté du football anglais, plaçant les questions sur l'avenir du club au centre des débats. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, la question qui préoccupe le plus les experts et les supporters est de savoir quelle sanction pourrait être infligée aux « Citizens ». Les conséquences potentielles sont très graves, allant d'amendes massives et de retraits de points au classement à des interdictions de transfert, voire une exclusion de la Premier League.

Scénarios les plus graves et risque de relégation

Selon le journal Bild, le célèbre journaliste anglais Ben Jacobs a évoqué l'hypothèse selon laquelle, dans le pire des cas, le club pourrait être relégué en cinquième division, hors du système professionnel anglais. Bien que cela semble pratiquement impossible pour les experts, la gravité de la situation montre que des nuages noirs s'accumulent au-dessus du club.

Le site internet et la station de radio Talksport ont également avancé ce scénario inquiétant. Selon leurs informations, l'English Football League (EFL), qui gère les trois divisions professionnelles inférieures à la Premier League, est prête à collaborer avec cette dernière. Si des mesures extrêmes étaient prises, Manchester City pourrait non seulement être exclu de la Premier League, mais aussi de toutes les divisions de l'EFL, risquant ainsi de disparaître complètement du football professionnel anglais.

Quelle sanction la Premier League réclame-t-elle ?

Selon le journaliste Ben Jacobs, la direction de la Premier League exige des mesures très sévères contre Manchester City, notamment un retrait de points sans précédent et une relégation dans une division inférieure. Bien qu'aucune décision finale n'ait encore été prise, il est clair que de telles mesures drastiques affecteraient non seulement les résultats de l'équipe cette saison, mais aussi l'économie et le classement de tout le football anglais.

Ce verdict contre le club sert de test crucial pour montrer à quel point les règles du fair-play financier doivent être strictement respectées dans le football anglais. Les résultats de l'enquête et les futures mesures disciplinaires restent au centre de l'attention de la communauté mondiale du football.

Manchester CityPremier LeagueFootball AnglaisFair-play financierBen Jacobs
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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