L'ancien président de Manchester City, David Bernstein, a fait une déclaration forte sur l'avenir du club après que celui-ci a été reconnu coupable d'irrégularités financières. Selon lui, si le club perd son appel, son exclusion de la Premier League est impérative, une étape cruciale pour l'intégrité de la compétition. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

S'exprimant sur BBC Radio 5 Live, Bernstein a qualifié les conclusions de la commission, qui a révélé 115 infractions financières, non pas comme une simple erreur, mais comme une affaire extrêmement grave. Il a souligné que l'ampleur des violations est sans précédent, mettant en péril la crédibilité de la ligue et de la communauté du football.

Irrégularités financières et détails de l'enquête

Selon l'enquête d'une commission indépendante, Manchester City a tenté de contourner les restrictions budgétaires pendant près d'une décennie pour assurer sa domination sur les compétitions nationales. Il a été établi que le club a utilisé des mécanismes financiers artificiels et de faux contrats pour dissimuler la source réelle de fonds dépassant 830 millions de livres sterling.

Ces révélations jettent une ombre sur les nombreux titres et victoires remportés par le club durant cette période. Les supporters des clubs rivaux ainsi que d'anciens joueurs exigent des mesures fermes et irréversibles concernant ces infractions.

Direction et questions de sanctions

David Bernstein a vivement critiqué le maintien en poste des dirigeants actuels, affirmant que leurs activités devraient cesser immédiatement. Selon l'ancien président, se limiter à des amendes financières est totalement insuffisant.

« Si l'appel échoue, Manchester City ne peut pas rester dans la ligue, ils doivent en payer le prix », a-t-il ajouté dans sa déclaration.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a également souligné l'importance des conclusions de l'enquête et de la décision rendue. Selon lui, la ligue ne déviera pas de son engagement à garantir un environnement de compétition équitable pour tous les clubs membres.

Masters a souligné que Manchester City a systématiquement enfreint les règles de la Premier League pendant près de dix ans et que cela a été pleinement prouvé de manière indépendante. Les résultats de l'appel final dans cette affaire devraient avoir un impact majeur sur l'avenir du football anglais.