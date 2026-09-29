La Premier League accuse Manchester City de violations financières

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La Premier League accuse Manchester City de violations financières

La Premier League a publié une déclaration officielle affirmant que, selon la décision d'une commission indépendante, Manchester City a été reconnu coupable de violations graves des règles financières. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le monde du football, car il ne s'agit pas seulement de l'affaire disciplinaire la plus importante de l'histoire du championnat, mais aussi d'accusations sérieuses concernant une décennie d'activités du club. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon l'enquête de la commission indépendante, le club a agi en violation des règles financières pendant neuf saisons consécutives et a manqué à son obligation de coopération en tentant d'entraver le processus d'enquête de la ligue. Il a été révélé que l'enquête a mis en lumière non seulement les infractions elles-mêmes, mais aussi les actions hostiles et inhabityelles du club face à l'enquête.

Contrats de sponsoring fictifs et financement occulte

Selon les mécanismes révélés au cours de l'enquête, Manchester City a artificiellement gonflé ses revenus en concluant des contrats fictifs avec ses sponsors. Dans le cadre de ce système de financement occulte, les entreprises sponsors ne payaient qu'une petite partie des montants contractuels, le reste étant financé par l'Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propriétaire du club.

L'ampleur de ces fraudes financières dépasserait les 900 millions de livres sterling. Selon la commission, l'objectif principal de ces systèmes était de gonfler artificiellement les revenus du club et de réduire les dépenses pour donner l'illusion du respect des règles financières. En conséquence, le club a dissimulé sa véritable situation financière à ses auditeurs et aux régulateurs du football.

Réaction de la direction de la Premier League et du club

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a souligné la gravité extrême de la situation, notant qu'il s'agit de l'affaire disciplinaire la plus importante de l'histoire de la Premier League. Selon lui, la décision principale révèle que Manchester City a systématiquement enfreint les règles de la ligue pendant près de dix ans.

De son côté, Manchester City a fermement rejeté les conclusions de la commission dans un communiqué. Le club affirme être totalement innocent et a annoncé qu'il ferait immédiatement appel de la décision. Les représentants du club ont souligné que ces conclusions contiennent des erreurs juridiques, de principe et factuelles, et ont déclaré qu'ils continueraient à défendre leur position.

Manchester CityPremier LeagueFootballFair-play financierAngleterre
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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