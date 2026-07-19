Infantino échappera-t-il aux sanctions ? Le signal du CIO est clair...

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, pourrait ne pas faire face à des sanctions du Comité International Olympique (CIO) suite à la controverse entourant la suspension de Folarin Balogun. Bien que l'organisation FairSquare ait déposé une plainte officielle pour violation des droits humains, le CIO ne semble pas pressé d'ouvrir une enquête approfondie.

Selon des sources du Guardian, le comité ne souhaite pas interférer dans la manière dont les fédérations sportives internationales appliquent leurs propres règlements disciplinaires. Cependant, cette affaire a remis sur le devant de la scène la question de l'influence politique et de la transparence dans le football.

FairSquare a déposé une plainte contre Infantino

L'organisation FairSquare a saisi le CIO après la révélation d'une conversation entre le président américain Donald Trump et Infantino concernant le cas Balogun.

Selon l'organisation, le fait que le patron de la FIFA discute de la sanction d'un joueur avec un homme politique pourrait contrevenir aux règles d'indépendance politique imposées aux membres du CIO.

Infantino est membre du CIO depuis 2020. Selon la Charte olympique, les membres du comité doivent agir indépendamment de toute influence politique ou commerciale.

Pourquoi le CIO pourrait-il ne pas ouvrir d'enquête ?

Les interlocuteurs du Guardian indiquent que le CIO montre peu d'empressement à lancer une enquête officielle sur ce dossier.

La raison principale invoquée est que la FIFA dispose de son propre système disciplinaire et de mécanismes de recours internes. Le CIO préfère s'abstenir d'intervenir dans l'application des règles d'une fédération internationale, surtout si toutes les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.

Par ailleurs, le CIO n'a émis aucune décision officielle déclarant qu'Infantino a été blanchi ou que l'affaire est classée. Il s'agit ici de la position probable rapportée par les sources du journal.

Comment la sanction de Balogun a-t-elle été modifiée ?

Folarin Balogun a reçu un carton rouge direct lors du match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Le match s'est soldé par une victoire 2-1 des États-Unis.

La commission de discipline de la FIFA lui a infligé une suspension d'un match, mais a assorti cette peine d'un sursis d'un an. En conséquence, l'attaquant a pu jouer lors du match des 8es de finale contre la Belgique, rencontre que les États-Unis ont perdue 1-4.

Ainsi, l'information initiale faisant état d'une « suspension d'au moins deux matchs » ne correspond pas à la décision officielle : la FIFA a imposé une sanction d'un match avec sursis.

Trump n'a pas caché avoir parlé avec Infantino

Donald Trump a déclaré, lors d'un événement avant la finale de la Coupe du Monde, qu'il avait appelé Infantino pour lui demander de réexaminer la sanction de Balogun.

Il a ajouté plus tard que la participation de Balogun au match était l'une des « bonnes décisions » d'Infantino. Cette déclaration a renforcé les soupçons sur une éventuelle influence politique dans la décision de la FIFA.

Infantino n'a pas nié avoir discuté de ce sujet avec Trump. Cependant, il a affirmé que la décision finale avait été prise de manière indépendante par la commission de discipline de la FIFA, conformément aux faits du dossier.

Pourquoi cette décision a-t-elle suscité des critiques ?

La FIFA n'a pas publié les motivations écrites complètes concernant le cas Balogun. L'organisation a seulement indiqué que la décision avait été prise en tenant compte de toutes les circonstances et des preuves disponibles.

Selon les informations du Guardian, la décision de suspendre la sanction aurait pu être prise unilatéralement par le président de la commission de discipline, Mohamed Al-Kamali. Si cela était confirmé, cela différerait de la pratique habituelle d'un panel de trois personnes lors des tournois mondiaux.

L'UEFA et la Fédération belge de football ont également critiqué la décision, mais n'ont pas déposé de plainte formelle auprès du CIO. Bien que la partie belge ait envisagé de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), elle n'a pas poursuivi ses démarches.

L'influence de la FIFA dépasse-t-elle celle du CIO ?

Une autre source du journal a affirmé qu'au cours des 20 dernières années, le rapport de force entre le CIO et la FIFA a basculé en faveur de l'organisation de football.

Selon cette analyse, les revenus commerciaux colossaux de la FIFA, l'audience mondiale de la Coupe du Monde et sa capacité à attirer les jeunes fans pourraient dissuader le CIO d'entrer en conflit avec l'instance dirigeante du football. Il ne s'agit pas d'une déclaration officielle du CIO, mais d'une analyse d'une source du Guardian.

Pour l'instant, Infantino semble proche d'échapper aux sanctions. Mais la question centrale concernant le cas Balogun reste ouverte : la décision de la FIFA est-elle le résultat d'un processus juridique indépendant ou le dialogue politique de haut niveau a-t-il influencé son issue ?