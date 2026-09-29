Wayne Rooney s'oppose au retrait des titres de Manchester City

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Wayne Rooney s'oppose au retrait des titres de Manchester City

L'un des plus grands scandales financiers de la Premier League ces dernières années suscite des débats passionnés au sein de la communauté du football et parmi les anciens joueurs. Wayne Rooney, attaquant légendaire de Manchester United, a déclaré que malgré les 115 infractions financières reprochées à Manchester City, les titres de champion remportés par le club ne devraient pas être retirés. Selon Goal.com, les infractions annoncées par une commission indépendante ont déclenché une procédure juridique sans précédent dans le football anglais. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Il s'avère que pendant la période examinée, la direction de Manchester City a utilisé des contrats fictifs et des systèmes de financement opaques. Plus précisément, plus de 900 millions de livres sterling ont été injectés dans le club via l'Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd, gonflant artificiellement les revenus et dissimulant les dépenses. La décision officielle souligne également que les champions en titre ont tenté d'entraver l'enquête de quatre ans, contournant les restrictions de la Premier League et de l'UEFA.

Renoncer aux médailles et travail sur le terrain

S'exprimant dans le podcast Stick to Football, Wayne Rooney a rappelé qu'il faisait partie de l'effectif de Manchester United qui a terminé deuxième derrière l'équipe de Roberto Mancini à la différence de buts lors de la saison 2011-2012. Il a affirmé qu'il n'accepterait pas les médailles si Manchester City était déchu de son titre. Selon l'ancien attaquant, les efforts fournis sur le terrain cette saison-là ne peuvent être ignorés, et décider d'un titre dans un bureau, en dehors du terrain, serait une injustice.

Rooney a reconnu le travail acharné des joueurs adverses pour ces victoires, exprimant une compréhension humaine à leur égard. Il a souligné que si une telle situation arrivait à Manchester United et que ses propres médailles étaient retirées, ce serait un coup dur. C'est pourquoi il s'est fermement opposé à la réécriture de l'histoire et au retrait des titres.

Exigence de sanctions sportives sévères

Cependant, bien qu'il soit favorable au maintien des titres passés, Rooney exige des mesures disciplinaires strictes pour l'avenir. Selon lui, pour des infractions aussi graves, le club devrait être relégué dans les divisions inférieures et subir des restrictions strictes sur les dépenses de transfert pour les trois ou quatre prochaines saisons. Cela servirait de leçon aux autres clubs.

Actuellement, Manchester City rejette fermement toutes les accusations et se prépare à faire appel de la décision. Une audience privée déterminera la sanction finale pour le club. Cette bataille juridique sans précédent est devenue le sujet principal du football anglais et devrait trouver une issue dans les mois à venir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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