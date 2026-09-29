Le champion en titre de la Premier League, Manchester City, a publié une déclaration ferme après avoir été reconnu coupable par une commission indépendante de 115 infractions financières distinctes. Cet événement devrait provoquer l'un des plus grands conflits juridiques de l'histoire du football anglais, la direction du club rejetant catégoriquement les accusations et jurant de prouver son innocence devant les tribunaux. C'est ce que rapporte Goal.com selon des informations.

Selon ixbt.com et les principales publications sportives, l'enquête couvre la période allant des saisons 2009-2010 à 2017-2018. Après de longues investigations, la commission indépendante a rendu sa décision, provoquant une onde de choc dans le monde du football. La direction de Manchester City s'est dite surprise par le verdict et a exprimé son désaccord total.

Réponse officielle et preuves du club

Dans un communiqué diffusé par le service de presse du club, Manchester City souligne sa déception et sa surprise face aux conclusions de la commission de la Premier League. Selon la direction, le club dispose d'une base de preuves irréfutables confirmant son innocence sur toutes les accusations portées. Manchester City a fermement déclaré qu'il poursuivrait la lutte devant toutes les instances réglementaires et juridiques compétentes.

Le communiqué précise que le club sera intransigeant dans la défense de sa position et, si nécessaire, portera l'affaire devant les plus hautes instances judiciaires. Cette position ferme est considérée comme une nouvelle étape contre les tentatives de ternir les succès nationaux et le statut inégalés de l'équipe ces dernières années.

Processus d'appel et prochaines étapes

L'équipe juridique de Manchester City, après avoir examiné attentivement le rapport de la commission, souligne la présence d'un certain nombre d'erreurs matérielles graves. Le club a déclaré que les conclusions logiques du document ne résistent pas à une analyse critique et que la décision rendue est infondée. Par conséquent, l'attention principale sera portée sur le processus d'appel visant à protéger les représentants de l'Etihad Stadium de lourdes sanctions sportives.

Dans sa déclaration, le club a rappelé que le processus de la Premier League n'est pas encore terminé. Manchester City a fermement confirmé qu'il utiliserait pleinement les voies de recours disponibles en raison d'erreurs manifestes de droit, de principe et de fait, et du caractère dangereux du verdict.