Le dixième jour des compétitions des Jeux asiatiques, le tournoi multisports majeur du continent organisé par le Japon, a pris fin. La délégation sportive ouzbèke continue d'afficher d'excellents résultats, consolidant sa 4e place au classement général avec 44 médailles au total : 14 en or, 17 en argent et 13 en bronze.

Le trio de tête est composé de la Chine (143 médailles d'or), du Japon, pays hôte (45 médailles d'or), et la Corée du Sud (24 médailles d'or). Selon les résultats du jour, la délégation thaïlandaise a fait une progression fulgurante avec 12 médailles d'or, intégrant ainsi le top 5. L'équipe voisine du Kazakhstan, quant à elle, est tombée à la 8e place du classement général avec 9 médailles d'or.

« 44 médailles, 4e place et intensité du top 5 » : les 5 points clés du 10e jour

Les faits marquants du tableau officiel des médailles publié à l'issue du 10e jour des Jeux asiatiques :

L'Ouzbékistan dans le top 4 : Nos représentants ont accumulé 14 médailles d'or, 17 en argent et 13 en bronze (44 au total), conservant leur 4e position ;

La domination absolue de la Chine : Les athlètes chinois mènent largement avec 143 médailles d'or, 62 en argent et 49 en bronze (254 au total) ;

Le pays hôte et la Corée du Sud dans le top 3 : Le Japon est deuxième avec 45 médailles d'or (182 au total), et la Corée du Sud troisième avec 24 médailles d'or (95 au total) ;

La Thaïlande intègre le top 5 : Les athlètes thaïlandais ont récolté 12 médailles d'or, 9 en argent et 12 en bronze, atteignant la 5e place ;

Le Kazakhstan chute à la 8e place : Notre principal concurrent régional, le Kazakhstan, est descendu à la 8e place avec 9 médailles d'or, 14 en argent et 25 en bronze (48 au total).

Jeux asiatiques : classement général des médailles à l'issue du 10e jour

Comparaison des performances officielles des pays en tête du classement :

Rang Pays / Équipe Or Argent Bronze Total 1 Chine (République populaire de Chine) 143 62 49 254 2 Japon (Japon) 45 71 66 182 3 Corée du Sud (République de Corée) 24 27 44 95 4 Ouzbékistan (Ouzbékistan) 14 17 13 44 5 Thaïlande (Thaïlande) 12 9 12 33 6 Iran (RI Iran) 10 16 11 37 7 Bahreïn (Bahreïn) 10 5 4 19 8 Kazakhstan (Kazakhstan) 9 14 25 48 9 Corée du Nord (RPD de Corée) 7 5 6 18 10 Inde (Inde) 6 21 25 52 19 Tadjikistan (Tadjikistan) 2 3 2 7

Sport et expertise stratégique : Quelles sont les chances de l'Ouzbékistan de conserver sa 4e place ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et des experts :

« La qualité de l'or et la domination absolue en Asie centrale » :L'équipe d'Ouzbékistan ne se classe pas selon le nombre total de médailles, mais selon la qualité (14 médailles d'or), devançant son principal rival régional, le Kazakhstan (9 médailles d'or), et occupant la position la plus élevée après les géants du continent ; cela démontre l'efficacité de notre école nationale dans les sports de combat et les disciplines traditionnelles ; Pression de la Thaïlande et de l'Iran :

La montée en puissance de la Thaïlande avec 12 médailles d'or et la progression de l'Iran avec 10 médailles d'or signifient que la lutte pour le top 5 sera intense dans les derniers jours ; les finales dans nos disciplines fortes comme la boxe, la lutte, le judo et l'haltérophilie seront décisives pour conserver cette 4e place ; Le déclin de l'équipe du Kazakhstan :

Bien que la délégation kazakhe totalise 48 médailles, le faible ratio de médailles d'or l'a fait chuter à la 8e place ; cette situation témoigne de nombreuses occasions manquées lors des finales. Selon vous, la délégation sportive ouzbèke pourra-t-elle maintenir sa 4e place au classement général jusqu'à la fin des compétitions ? Dans quels sports attendez-vous d'autres médailles d'or de la part de nos compatriotes ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse réussie du sport ouzbek sur la scène continentale avec tous les fans !

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqalar yakuniga qadar umumiy reytingda 4-o‘rinni mustahkam saqlab qola oladimi? Qaysi sport turlari va hamyurtlarimizdan yana oltin medallar kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining qit’a maydonlaridagi ushbu muvaffaqiyatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!