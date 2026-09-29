Bilan du 10e jour des Jeux asiatiques : l'Ouzbékistan est 4e, le Kazakhstan tombe à la 8e place

·14·Sport
Bilan du 10e jour des Jeux asiatiques : l'Ouzbékistan est 4e, le Kazakhstan tombe à la 8e place

Le dixième jour des compétitions des Jeux asiatiques, le tournoi multisports majeur du continent organisé par le Japon, a pris fin. La délégation sportive ouzbèke continue d'afficher d'excellents résultats, consolidant sa 4e place au classement général avec 44 médailles au total : 14 en or, 17 en argent et 13 en bronze.

Le trio de tête est composé de la Chine (143 médailles d'or), du Japon, pays hôte (45 médailles d'or), et la Corée du Sud (24 médailles d'or). Selon les résultats du jour, la délégation thaïlandaise a fait une progression fulgurante avec 12 médailles d'or, intégrant ainsi le top 5. L'équipe voisine du Kazakhstan, quant à elle, est tombée à la 8e place du classement général avec 9 médailles d'or.

« 44 médailles, 4e place et intensité du top 5 » : les 5 points clés du 10e jour

Les faits marquants du tableau officiel des médailles publié à l'issue du 10e jour des Jeux asiatiques :

  • L'Ouzbékistan dans le top 4 : Nos représentants ont accumulé 14 médailles d'or, 17 en argent et 13 en bronze (44 au total), conservant leur 4e position ;

  • La domination absolue de la Chine : Les athlètes chinois mènent largement avec 143 médailles d'or, 62 en argent et 49 en bronze (254 au total) ;

  • Le pays hôte et la Corée du Sud dans le top 3 : Le Japon est deuxième avec 45 médailles d'or (182 au total), et la Corée du Sud troisième avec 24 médailles d'or (95 au total) ;

  • La Thaïlande intègre le top 5 : Les athlètes thaïlandais ont récolté 12 médailles d'or, 9 en argent et 12 en bronze, atteignant la 5e place ;

  • Le Kazakhstan chute à la 8e place : Notre principal concurrent régional, le Kazakhstan, est descendu à la 8e place avec 9 médailles d'or, 14 en argent et 25 en bronze (48 au total).

Jeux asiatiques : classement général des médailles à l'issue du 10e jour

Comparaison des performances officielles des pays en tête du classement :

Rang

Pays / Équipe

Or

Argent

Bronze

Total

1

Chine (République populaire de Chine)

143

62

49

254

2

Japon (Japon)

45

71

66

182

3

Corée du Sud (République de Corée)

24

27

44

95

4

Ouzbékistan (Ouzbékistan)

14

17

13

44

5

Thaïlande (Thaïlande)

12

9

12

33

6

Iran (RI Iran)

10

16

11

37

7

Bahreïn (Bahreïn)

10

5

4

19

8

Kazakhstan (Kazakhstan)

9

14

25

48

9

Corée du Nord (RPD de Corée)

7

5

6

18

10

Inde (Inde)

6

21

25

52

19

Tadjikistan (Tadjikistan)

2

3

2

7

Bilan du 10e jour des Jeux asiatiques : l'Ouzbékistan est 4e, le Kazakhstan tombe à la 8e placeBilan du 10e jour des Jeux asiatiques : l'Ouzbékistan est 4e, le Kazakhstan tombe à la 8e place

Sport et expertise stratégique : Quelles sont les chances de l'Ouzbékistan de conserver sa 4e place ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et des experts :

  • « La qualité de l'or et la domination absolue en Asie centrale » :L'équipe d'Ouzbékistan ne se classe pas selon le nombre total de médailles, mais selon la qualité (14 médailles d'or), devançant son principal rival régional, le Kazakhstan (9 médailles d'or), et occupant la position la plus élevée après les géants du continent ; cela démontre l'efficacité de notre école nationale dans les sports de combat et les disciplines traditionnelles ; Pression de la Thaïlande et de l'Iran :

  • La montée en puissance de la Thaïlande avec 12 médailles d'or et la progression de l'Iran avec 10 médailles d'or signifient que la lutte pour le top 5 sera intense dans les derniers jours ; les finales dans nos disciplines fortes comme la boxe, la lutte, le judo et l'haltérophilie seront décisives pour conserver cette 4e place ; Le déclin de l'équipe du Kazakhstan :

  • Bien que la délégation kazakhe totalise 48 médailles, le faible ratio de médailles d'or l'a fait chuter à la 8e place ; cette situation témoigne de nombreuses occasions manquées lors des finales. Selon vous, la délégation sportive ouzbèke pourra-t-elle maintenir sa 4e place au classement général jusqu'à la fin des compétitions ? Dans quels sports attendez-vous d'autres médailles d'or de la part de nos compatriotes ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse réussie du sport ouzbek sur la scène continentale avec tous les fans !

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqalar yakuniga qadar umumiy reytingda 4-o‘rinni mustahkam saqlab qola oladimi? Qaysi sport turlari va hamyurtlarimizdan yana oltin medallar kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining qit’a maydonlaridagi ushbu muvaffaqiyatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Jeux asiatiquesDélégation sportive ouzbèkeJaponKazakhstanSport
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Ouzbékistan monte à la 4e place avec 34 médailles aux Jeux asiatiques : bilan du 7e jourL'Ouzbékistan monte à la 4e place avec 34 médailles aux Jeux asiatiques : bilan du 7e jour26 septembre 20:34Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan dans le top 10 — tableau des médailles et principaux poursuivantsJeux asiatiques : L'Ouzbékistan dans le top 10 — tableau des médailles et principaux poursuivants23 septembre 12:309e jour des Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan solidement ancré dans le top 4 avec 42 médailles9e jour des Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan solidement ancré dans le top 4 avec 42 médaillesHier 23:19Jeux asiatiques : l'Ouzbékistan occupe la 4e place avec 38 médaillesJeux asiatiques : l'Ouzbékistan occupe la 4e place avec 38 médailles27 septembre 18:35L'Ouzbékistan dans le TOP-5 des Jeux asiatiques : 31 médailles et une course serrée avec le KazakhstanL'Ouzbékistan dans le TOP-5 des Jeux asiatiques : 31 médailles et une course serrée avec le Kazakhstan25 septembre 20:24L'Ouzbékistan atteint 30 médailles aux Jeux asiatiquesL'Ouzbékistan atteint 30 médailles aux Jeux asiatiques25 septembre 17:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov