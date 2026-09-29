L'Argentine retire temporairement le numéro 10 de Lionel Messi

L'Association du football argentin a décidé de rendre un hommage émouvant à Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football national. Selon cette décision, le maillot emblématique numéro 10 sera temporairement retiré jusqu'au dernier match de la légende avec l'équipe nationale, et aucun autre joueur ne le portera. Cette mesure a été prise pour honorer l'immense contribution au football mondial du huituple vainqueur du Ballon d'Or, qui a annoncé la fin de sa carrière internationale pour fin août 2026. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a confirmé cette décision avant les prochains rassemblements en déclarant : « Personne ne portera le numéro 10 avant le dernier match de Leo Messi ». Ainsi, ce numéro sera mis de côté lors des matchs internationaux de septembre et octobre. Le célèbre insider argentin Fabrizio Romano a également souligné que cette situation marquerait le fondement d'une toute nouvelle ère pour l'Albiceleste à partir de 2027.

Le dernier accord sur la scène internationale

Bien que les règlements de la FIFA exigent une numérotation continue lors des tournois officiels, la flexibilité des matchs amicaux permet à l'Association du football argentin de rendre cet hommage unique. Cette situation fait écho aux propos tenus en 2024 par le président de l'AFA, Claudio Tapia, qui avait alors suggéré l'idée de retirer définitivement le numéro 10 en son honneur une fois la carrière de Messi officiellement terminée.

Lors des matchs prévus fin septembre et début octobre, le numéro 10 sera totalement retiré de l'effectif de l'équipe d'Argentine. Notamment, lorsque l'équipe affrontera la Bolivie à Cordoba le 30 septembre, puis le Burkina Faso à domicile le 3 octobre. Lionel Messi ne participera pas à ces rencontres, le staff technique ayant préféré le préserver pour son match d'adieu.

Adieux solennels à l'Estadio Monumental

Le dernier match, baptisé le grand final pour le meilleur joueur de tous les temps, est prévu pour le 6 octobre 2026. Ce jour-là, l'équipe d'Argentine affrontera le Bénin au stade légendaire de l'Estadio Monumental à Buenos Aires. Cette rencontre entrera dans l'histoire comme le 208e match de Lionel Messi sous le maillot national et le dernier de sa carrière.

Ce match d'adieu est planifié comme la fin d'une époque et l'événement central d'une période de transition dans le football argentin. Ce n'est qu'après le match contre le Bénin que l'Association du football argentin devrait officiellement examiner à qui le numéro 10 sera transmis à l'avenir. Des millions de fans à Buenos Aires auront l'occasion de voir leur héros préféré sur le terrain une dernière fois.