Inter bat le Real Betis lors de son dernier match amical de pré-saison

L’Inter a disputé son dernier match de préparation avant la nouvelle saison 2026/2027 et s’est imposé 1-0 contre le Real Betis. Jouée au stade San Nicola de Bari, la rencontre a constitué le dernier test sérieux des Milanais avant le début du nouveau championnat. Selon ixbt.com et des médias sportifs, cette victoire revêt une importance majeure pour renforcer la préparation mentale de l’équipe avant les matches officiels. Goal.com rapporte cette information.

Le début officiel de la nouvelle saison de l’Inter approche à grands pas : l’équipe affrontera Monza lors de la première journée. À exactement sept jours de cette rencontre, qui se jouera au stade San Siro, l’entraîneur principal Chivu poursuit la mise au point de son onze de départ et ses expérimentations. Ce match a fourni au staff technique les informations nécessaires pour tester le nouvel effectif et les nouvelles approches tactiques.

Des actions intenses et des attaques dangereuses

Dès le début de la seconde période, les deux équipes ont accéléré et créé plusieurs situations dangereuses devant le but adverse. À la 49e minute, Pio Esposito a contrôlé une passe verticale, réalisé un dribble typique « à la Milito » et tenté de placer le ballon vers le second poteau, mais celui-ci est sorti après avoir été touché par un défenseur. Peu après, le duo Sucic-Bonny a également mis la défense adverse en difficulté.

À la 51e minute, Sucic a servi Bonny, qui a trouvé Dimarco, démarqué au second poteau. Dimarco a remis le ballon au centre, mais la frappe de Bonny n’a pas été cadrée. À la 56e minute, Bonny a décoché une puissante frappe rasante depuis l’extérieur de la surface, mais le gardien du Real Betis, Manu González, a réalisé un bel arrêt et détourné le ballon en corner. À la 59e minute, le gardien a encore repoussé une puissante frappe du gauche de Dimarco.

Un but de débutant qui offre la victoire

L’unique but de la rencontre, décisif, a été inscrit à la 82e minute. Mkhitaryan a obtenu un coup franc dans l’axe et Dimarco l’a parfaitement envoyé vers le second poteau. Pavard a remis le ballon de la tête au centre, puis John Stones, entré en jeu, a marqué dès son premier match pour donner l’avantage à ses coéquipiers.

Selon les informations disponibles, la nouvelle recrue Spence n’a pas participé à la rencontre malgré son annonce officielle. Thuram n’a pas non plus joué, car il n’avait pas encore retrouvé sa pleine condition physique. L’entrée en jeu de joueurs comme Stones et Lautaro a toutefois montré que l’équipe disposait de davantage d’options.

Cette victoire aidera l’Inter à renforcer sa confiance avant le match contre Monza, prévu le 23 août au stade San Siro. Les joueurs de Chivu achèveront leurs dernières séances d’entraînement dans le temps restant avant le début du championnat et termineront leur préparation pour la saison officielle.