Thomas Tuchel qualifie la défaite contre l'Argentine de torture

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a admis que la douloureuse défaite en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine a été une véritable « mort » pour lui. Dans une interview pour le documentaire « FA’s Reflections: England's World Cup Journey », le technicien allemand a assumé l'entière responsabilité des erreurs tactiques commises pendant le match. Cette défaite est devenue l'un des moments les plus douloureux du tournoi pour les Anglais. C'est ce que rapporte Goal.com.

Malgré l'ouverture du score d'Anthony Gordon en début de rencontre, les Sud-Américains ont renversé la situation en seconde période pour arracher la victoire. Auparavant, Tuchel avait attribué cet échec aux problèmes traditionnels des joueurs du pays dans la conservation du ballon. Cependant, le coach a révisé son jugement, admettant que la cause principale résidait dans ses propres ajustements tactiques.

Erreur tactique et fatigue de l'équipe

Tuchel a expliqué que la fatigue physique des joueurs était évidente après de longs voyages à travers plusieurs fuseaux horaires et en altitude. La situation au début de la seconde période et la lutte de Djed Spence pour le ballon décisif ont semé la panique dans l'équipe. Craignant de ne pas pouvoir résister à la pression adverse, l'entraîneur a décidé de passer à un schéma en 5-4-1.

« Nous avons perdu une situation avant la pause fraîcheur. À ce moment-là, j'ai pensé : "Nous ne pouvons pas supporter cela, c'est comme la mort" », confie Tuchel. Selon lui, il était trop tôt pour passer à un jeu défensif, et cette décision a permis à l'Argentine de prendre l'ascendant sur le terrain.

Souvenirs douloureux et avenir

L'entraîneur a admis qu'il n'avait toujours pas pu regarder le match en entier. Ce n'est que la semaine dernière, à St. George's Park, qu'il a visionné de courts extraits avec son staff technique. Tuchel a souligné que cette défaite restera une cicatrice indélébile dans son cœur et celui de toute l'équipe.

« C'est une souffrance d'un niveau inégalé. Je la vois pour la première fois à travers le regard des commentateurs. C'est ma cicatrice, celle des joueurs, et je dois vivre avec », a ajouté le coach. Pour le sélectionneur anglais, cette analyse devrait être une étape importante pour éviter de telles erreurs à l'avenir.