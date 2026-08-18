Manuel Akanji croit en la réussite de John Stones à l’Inter

Selon Goal.com, le défenseur de la sélection suisse Manuel Akanji croit fermement que son ancien coéquipier John Stones réussira son passage en Serie A italienne. Même si le transfert de la Premier League vers la Serie A exige des ajustements tactiques, le défenseur expérimenté ne doute pas que son coéquipier s’adaptera rapidement à l’environnement de son nouveau club. À ce sujet, Goal.com rapporte ce fait.

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Manuel Akanji a salué le potentiel du défenseur anglais. Selon lui, il n’aura aucun problème sur le plan physique, car les joueurs qui arrivent de Premier League sont déjà parfaitement préparés dans ce domaine. En revanche, les exigences tactiques, notamment l’adaptation au système défensif de l’équipe de Cristian Chivu, pourraient prendre un peu de temps.

Une rencontre et des coïncidences inattendues

Le destin des deux joueurs s’est de nouveau croisé, alors qu’ils avaient déjà évolué ensemble à Manchester City. Fait intéressant, leurs familles se sont rencontrées par hasard dans un complexe de vacances à Ibiza, peu avant l’annonce officielle du transfert. Akanji a évoqué cet épisode avec le sourire.

« Tout s’est passé de manière inattendue. Quelques heures avant la confirmation du transfert, ma femme et moi sommes tombés sur sa femme à Ibiza. Comme nous sommes amis et que nous étions déjà partis en vacances ensemble, ce fut une coïncidence très amusante », a déclaré le joueur suisse.

Le processus d’adaptation à l’Inter

Manuel Akanji aide actuellement personnellement John Stones à s’adapter plus rapidement à la culture du football italien et à sa nouvelle équipe. Il a expliqué qu’il lui servait d’interprète, lui indiquait les itinéraires en ville et l’accompagnait même dans des restaurants locaux.

Stones s’est illustré dès ses premiers matchs avec sa nouvelle équipe, en inscrivant notamment un but lors d’un match amical contre le Real Betis. Akanji a souligné qu’il était capable de remplir n’importe quelle mission et qu’il trouverait rapidement sa place au sein de l’équipe.

La concurrence et les objectifs en Ligue des champions

L’ Inter a considérablement renforcé sa ligne défensive. Le retour de Benjamin Pavard, prêté à Marseille, a encore intensifié la concurrence au sein de l’équipe. Akanji a souligné qu’une telle concurrence saine serait un facteur essentiel pour réussir non seulement en championnat italien, mais aussi en Ligue des champions.

« Nous avons au moins deux excellents joueurs pour chaque poste. Une défense solide et un effectif étoffé nous permettent de rivaliser également sur la scène européenne. La forte concurrence à l’entraînement contribue à notre progression à tous », a conclu le joueur.