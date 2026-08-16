John Stones marque dès ses débuts avec l’Inter et vise la Ligue des champions

Le célèbre défenseur de l’équipe d’Angleterre, John Stones, a réussi à attirer l’attention des supporters dès son premier match sous les couleurs de son nouveau club, l’Inter italien. Entré en jeu lors du match amical contre le Real Betis au stade San Nicola, le joueur expérimenté a inscrit un superbe but qui a décidé du sort de la rencontre. Selon Goal.com, ce résultat a montré qu’il était non seulement un défenseur fiable, mais aussi un joueur polyvalent capable d’aider l’attaque dans les moments importants. À ce sujet, Goal.com le rapporte.

Entré en jeu à vingt minutes de la fin du temps réglementaire, le joueur anglais n’a pas tardé à démontrer ses qualités techniques. En fin de rencontre, lors d’une phase arrêtée, Stones s’est projeté dans la surface adverse et a fait preuve d’une vivacité digne d’un véritable attaquant. S’élevant pour reprendre un centre de la tête ou du pied droit, le défenseur a envoyé le ballon avec précision au fond des filets.

Les débuts et leur importance

Ce but a été salué par les médias sportifs et les spécialistes italiens. Sa précision dans la frappe et son excellent sens du timing ont notamment rappelé les gestes des principaux attaquants de l’équipe. Cette réalisation unique a offert aux Nerazzurri une victoire minimale de 1-0, et non de 1-1, contre le représentant espagnol, tout en renforçant le moral de l’équipe avant la nouvelle saison.

Après la rencontre, John Stones a déclaré qu’il était honoré de porter le maillot de l’Inter. Selon lui, cette tunique est l’une des plus belles au monde, et il est possible de ressentir à chaque pas la grandeur de l’histoire du club. Le joueur anglais a également souligné qu’il avait quitté sa zone de confort pour rejoindre le championnat italien, avec pour objectif principal de ramener une nouvelle fois la plus prestigieuse coupe d’Europe à San Siro.

Des visages familiers et des objectifs ambitieux

L’adaptation du défenseur de 32 ans au football italien devrait être relativement facile. Dans le vestiaire de l’Inter, il retrouvera plusieurs visages familiers. John Stones a notamment retrouvé Manuel Akanji , avec qui il avait joué à Manchester City et remporté la finale de la Ligue des champions 2023 à Istanbul.

Stones a tenu des propos chaleureux au sujet de son ancien et actuel coéquipier Manuel Akanji, le qualifiant de joueur de classe mondiale et de personne sincère. Désormais, les deux défenseurs expérimentés auront pour mission de bâtir une forteresse infranchissable au sein de la défense de ce grand club italien. Ils devront ensuite affronter les rencontres difficiles de Serie A ainsi que les duels intenses des compétitions européennes.