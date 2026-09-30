To‘rabek Khabibullayev se qualifie pour la finale des Jeux asiatiques

Le boxeur ouzbek To‘rabek Khabibullayev a décroché son billet pour la finale des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Engagé dans la catégorie des -90 kg, l'athlète a battu l'Indien Kapil Pokhariya en demi-finale, s'ouvrant ainsi le droit de lutter pour la médaille d'or.

Pour Khabibullayev, ce combat de demi-finale était décisif. Le boxeur ouzbek a pris l'initiative dès le début du combat, imposant son style à son adversaire.

À l'issue du combat, les juges ont accordé la victoire à Khabibullayev — 4:1.

Une demi-finale convaincante pour Khabibullayev

To‘rabek Khabibullayev a fait preuve d'une grande activité face à Kapil Pokhariya. Le boxeur ouzbek a su répondre aux attaques de son adversaire et maintenir sa domination tout au long du duel.

La décision finale des juges a confirmé cette supériorité.

To‘rabek Khabibullayev — vainqueur 4:1.

Grâce à ce résultat, il se qualifie pour la finale des Jeux asiatiques.

Désormais, l'objectif est la médaille d'or

L'objectif principal de Khabibullayev à Aichi-Nagoya 2026 est désormais tout proche. Le boxeur ouzbek montera sur le ring en finale pour décrocher la plus haute distinction de la compétition — la médaille d'or .

Son adversaire en finale et l'horaire du combat seront communiqués ultérieurement.

La qualification de To‘rabek Khabibullayev pour la finale est un résultat important pour l'équipe de boxe d'Ouzbékistan. Tous les regards sont désormais tournés vers le combat décisif dans la catégorie des -90 kg.

Le boxeur ouzbek disputera un dernier combat à Aichi-Nagoya 2026 pour tenter de devenir champion d'Asie.