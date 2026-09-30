Un athlète a nagé 160 km dans la mer Baltique

L'épreuve de nage longue distance dans la mer Baltique a duré 55 heures. Durant cette période, l'athlète a parcouru 160 kilomètres. Il n'a ni dormi ni fait de pause pendant sa nage.

Dans la dernière partie de l'épreuve, une fatigue extrême a provoqué des hallucinations. Malgré cela, l'athlète a poursuivi son effort et a atteint sa destination.

L'objectif principal de cette initiative ne se limitait pas à la performance sportive. La nage a été organisée pour récolter 200 000 euros destinés aux soins des enfants.

L'athlète est parti de la côte polonaise et a traversé la mer Baltique en direction de la Suède. La carte de l'itinéraire incluait les côtes de l'Allemagne, du Danemark et de la Suède.

Après 55 heures d'épreuve, cette nage s'est conclue par un parcours ininterrompu de 160 kilomètres. Les fonds récoltés seront reversés pour le traitement médical des enfants.