Un athlète a nagé 160 km dans la mer Baltique

·48·Sport
Un athlète a nagé 160 km dans la mer Baltique

L'épreuve de nage longue distance dans la mer Baltique a duré 55 heures. Durant cette période, l'athlète a parcouru 160 kilomètres. Il n'a ni dormi ni fait de pause pendant sa nage.

Dans la dernière partie de l'épreuve, une fatigue extrême a provoqué des hallucinations. Malgré cela, l'athlète a poursuivi son effort et a atteint sa destination.

L'objectif principal de cette initiative ne se limitait pas à la performance sportive. La nage a été organisée pour récolter 200 000 euros destinés aux soins des enfants.

L'athlète est parti de la côte polonaise et a traversé la mer Baltique en direction de la Suède. La carte de l'itinéraire incluait les côtes de l'Allemagne, du Danemark et de la Suède.

Après 55 heures d'épreuve, cette nage s'est conclue par un parcours ininterrompu de 160 kilomètres. Les fonds récoltés seront reversés pour le traitement médical des enfants.

AthlèteNatationCollecte de fondsSoinsSport
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Bataille de millions dans l'octogone : les bourses officielles de l'UFC 331 dévoilées !Bataille de millions dans l'octogone : les bourses officielles de l'UFC 331 dévoilées !21 septembre 08:27Une astuce insolite : comment un athlète brésilien a décroché les contrats de 11 sponsors à la foisUne astuce insolite : comment un athlète brésilien a décroché les contrats de 11 sponsors à la fois10 septembre 09:32La Liga annonce les nommés pour le joueur du mois de septembre : qui mérite le titre ?La Liga annonce les nommés pour le joueur du mois de septembre : qui mérite le titre ?24 septembre 07:02Hilola Sobirova remporte la médaille d'argent aux Jeux asiatiquesHilola Sobirova remporte la médaille d'argent aux Jeux asiatiques22 septembre 15:2318 milliards de dollars de profit : Trump dévoile des chiffres sensationnels après la Coupe du Monde 202618 milliards de dollars de profit : Trump dévoile des chiffres sensationnels après la Coupe du Monde 20265 septembre 20:55Revanche fracassante à Tachkent : Muhiddin Mamajonov bat Magomed Saliyev (vidéo)Revanche fracassante à Tachkent : Muhiddin Mamajonov bat Magomed Saliyev (vidéo)27 septembre 10:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov