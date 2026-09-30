Vinícius Júnior : « J'ai besoin de confiance en ce moment »

La star du Real Madrid et de l'équipe nationale du Brésil, Vinícius Júnior, s'est exprimée ouvertement sur sa baisse de forme récente et son manque de confiance. L'attaquant brésilien, habituellement tranchant et prolifique, peine à marquer tant en club qu'en sélection. Selon lui, cette situation est directement liée à la dépression mentale et aux épreuves difficiles vécues après la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ayant connu un début de saison difficile, Vinícius n'a marqué qu'un seul but avec le Real Madrid jusqu'à présent. Cependant, lors du dernier match avec l'équipe nationale, il a retrouvé un peu de confiance. Le match amical contre l'Australie s'est déroulé au Suncorp Stadium et s'est soldé par une victoire 4-2 des Brésiliens. Lors de cette rencontre, Vinícius a transformé un penalty à la 80e minute pour faire évoluer le score.

Soutien mutuel sur le terrain et épisode du penalty

Ce penalty a été une opportunité inattendue pour l'attaquant. En réalité, après la sortie du terrain de Raphinha, le tireur principal de l'équipe, c'était au tour du milieu de terrain d'Arsenal, Bruno Guimarães. Cependant, comprenant l'état mental de son coéquipier, Guimarães a cédé le droit de tirer le penalty à Vinícius, choisissant de le soutenir. Cela a clairement démontré l'unité et la confiance mutuelle au sein de l'équipe.

Après le match, Vinícius Júnior a exprimé sa gratitude pour le soutien de ses coéquipiers internationaux. Il a souligné que Bruno Guimarães avait délibérément renoncé à sa chance pour lui apporter un soutien psychologique. « Bruno Guimarães est le tireur de penalty en l'absence de Raphinha. Je pensais qu'il voudrait le tirer, mais il savait que j'avais besoin de confiance comme d'air et d'eau en ce moment », a déclaré l'attaquant.

Blessure de la Coupe du Monde et unité d'équipe

Le joueur a admis qu'il avait été difficile de digérer la défaite à la Coupe du Monde et que le processus de récupération n'avait pas été facile. De son côté, Bruno Guimarães a noté que ce geste prouvait l'absence d'ego dans l'équipe et que l'objectif principal de chacun était l'intérêt de l'équipe nationale du Brésil. Selon lui, aucune ambition personnelle n'est importante en sélection, le plus essentiel étant le succès collectif.

L'entraîneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a également défendu la star en difficulté. Malgré la baisse de forme, le technicien expérimenté a souligné l'importance de Vinícius pour l'équipe nationale et a affirmé lui accorder une confiance totale.