Lionel Scaloni entame les changements tactiques de l'équipe nationale d'Argentine

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, prépare la nouvelle ère après la retraite internationale de la légende Lionel Messi. Selon Goal.com, l'entraîneur a l'intention de transformer radicalement le style de jeu de l'équipe et de tester de nouvelles solutions tactiques avant le match amical contre la Bolivie à Córdoba. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme on le sait, Lionel Messi, âgé de 39 ans, a annoncé fin août la fin de sa carrière internationale. Néanmoins, il fera une apparition officielle lors du match d'adieu spécial contre le Bénin au stade Monumental la semaine prochaine. Par conséquent, ce sera le premier test sérieux pour les Argentins durant cette période de transition.

Le numéro légendaire restera temporairement vacant

Il a été confirmé que le maillot emblématique numéro 10 de Lionel Messi restera temporairement sans propriétaire lors des prochains matchs. Lors d'une conférence de presse à Córdoba, Lionel Scaloni a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de confier ce numéro à un autre joueur immédiatement et qu'il ne serait attribué à personne tant que le capitaine légendaire n'aurait pas fait ses adieux officiels.

« Nous ne sommes pas obligés d'attribuer le numéro à quelqu'un pour ces matchs, donc nous ne le donnerons à personne jusqu'au match d'adieu de Leo », a déclaré Scaloni, cité par Goal.com. L'entraîneur a également ajouté qu'ils n'avaient pas encore décidé qui porterait ce numéro très prestigieux à l'avenir.

Une ère de nouvelles recherches tactiques

Remplacer le meilleur buteur de l'histoire du pays, auteur de 125 buts en sélection, est une tâche immense pour l'entraîneur. Scaloni reconnaît que l'équipe doit désormais s'adapter à un style de jeu différent et évoluer tactiquement.

« Nous trouverons une façon de jouer différente. Les matchs amicaux servent précisément à cela : à expérimenter », a déclaré le sélectionneur argentin. Parallèlement, il a été souligné que la philosophie principale de l'équipe restera le contrôle du milieu de terrain et l'adaptation à l'adversaire en conséquence.