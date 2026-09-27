Jahongir Zokirov ne laisse aucune chance au représentant du Tadjikistan

L'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan poursuit sa quête de médailles aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Dans la catégorie des +90 kg, Jahongir Zokirov a battu le Tadjik Muhammad Abroriddinov 5-0 en quart de finale, se qualifiant ainsi pour les demi-finales.

Les combats décisifs du programme de boxe des Jeux asiatiques, qui se déroulent au Japon, ont commencé. Les athlètes victorieux en quarts de finale assurent non seulement leur place en demi-finale, mais garantissent également une médaille dans la compétition.

Jahongir Zokirov a atteint cet objectif lors du combat important d'aujourd'hui.

Zokirov a gardé l'initiative tout au long du combat.

Représentant l'Ouzbékistan dans la catégorie des +90 kg, Jahongir Zokirov a affronté le Tadjik Muhammad Abroriddinov en quart de finale.

Dès les premières minutes du combat, le boxeur ouzbek a pris l'initiative. Zokirov a boxé activement, ne permettant pas à son adversaire de mettre en place son plan de jeu.

À la fin de la rencontre, les cartes des juges ont également reflété la supériorité du représentant de l'Ouzbékistan.

Score final : 5-0.

Ainsi, Jahongir Zokirov a remporté une victoire convaincante sur le représentant du Tadjikistan et, aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026, s'est qualifié pour les demi-finales.

Désormais, Jahongir Zokirov se battra pour une médaille.

La victoire en quart de finale signifie un autre résultat important pour Jahongir Zokirov : il a garanti une médaille aux Jeux asiatiques.

Le boxeur ouzbek participera désormais à l'une des étapes les plus importantes de la compétition : les demi-finales.

Outre le combat Zokirov-Abroriddinov, trois autres duels étaient prévus au programme des quarts de finale des +90 kg. Notamment, le Kazakh Aibek Oralbay au Kirghizistancontre Mirzakir Koshaliyev, le Thaïlandais Adthapong Saengtep contre l'Indien Narender, et l'Iranien Amir Esmaili Vandai contre le Chinois Danabeke Bayikevutszi.

5-0 — Jahongir Zokirov a franchi l'obstacle des quarts de finale avec assurance et pour l'Ouzbékistan a garanti une nouvelle médaille.

Les boxeurs ouzbeks poursuivent leur lutte pour les médailles.

Les quarts de finale des Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 se poursuivent avec des résultats importants pour les boxeurs ouzbeks.

Plus tôt, Abdumalik Khalokov (-60 kg) avait également remporté son quart de finale pour atteindre les demi-finales. Fazliddin Erkinboyev a également validé son ticket pour le tour suivant dans la catégorie des -80 kg.

Jahongir Zokirov (+90 kg) rejoint désormais leurs rangs.

Ainsi, un autre représentant de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya poursuit sa lutte pour une médaille. Pour Jahongir Zokirov, l'objectif suivant est de gagner en demi-finale pour atteindre la finale.