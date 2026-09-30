Shavkatjon Boltayev remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

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Shavkatjon Boltayev remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

Le boxeur ouzbek Shavkatjon Boltayev a remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Engagé dans la catégorie des -70 kg, l'athlète a affronté le Kazakh Torekhan Sabyrkhan pour une place en finale.

Lors d'un combat acharné en demi-finale, Boltayev a livré une belle performance et a opposé une résistance sérieuse à son adversaire. Cependant, les juges ont accordé la victoire à Sabyrkhan dans leur décision finale.

Le boxeur kazakh s'est imposé sur le score de 5:0 et s'est qualifié pour la finale.

Demi-finale : garantie de bronze

Bien que Boltayev ait manqué l'opportunité d'atteindre la finale, son parcours jusqu'en demi-finale lui a garanti une médaille aux Jeux asiatiques.

Selon le règlement des compétitions de boxe, les deux athlètes vaincus en demi-finale reçoivent des médailles de bronze.

Ainsi, Shavkatjon Boltayev est devenu médaillé de bronze aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Son adversaire, Torekhan Sabyrkhan, a quant à lui obtenu le droit de se battre pour la médaille d'or en finale.

La compétition continue pour les boxeurs ouzbeks

Le résultat de Boltayev offre une nouvelle médaille à la délégation ouzbèke. Les membres de l'équipe nationale de boxe continuent de se battre pour des podiums dans les autres épreuves.

Pour Shavkatjon Boltayev, les Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 se terminent avec une médaille de bronze.

Shavkatjon BoltayevAichi–Nagoya-2026Jeux asiatiquesTorekhan SabyrkhanBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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