Quatre de nos boxeurs montent sur le ring pour une place en finale : les horaires des combats sont connus

Les épreuves de boxe des Jeux asiatiques, qui se déroulent à Aichi et Nagoya, entrent dans une phase décisive. Demain, quatre représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan monteront sur le ring pour décrocher une place en finale.

Il est à noter que tous les boxeurs ouzbeks continuent de se battre pour des médailles dans leurs catégories de poids respectives. Les combats les plus importants, qui les mèneront vers la finale, les attendent désormais.

Tous les combats à partir de 09h00, heure de Tachkent débuteront.

La première à Feruza Kazakova monter sur le ring

Représentant l'Ouzbékistan dans la catégorie des -51 kg, Feruza Kazakova se battra pour une place en finale contre la représentante chinoise Wu Yu pour le combat.

Leur demi-finale est prévue à 09h00 heure de Tachkent.

Pour Kazakova, ce combat sera l'un des plus importants de la compétition. Une victoire lui donnerait l'opportunité de se battre pour la médaille d'or en finale.

Sitora Turdibekova affrontera une championne olympique

Dans une autre demi-finale intéressante dans la catégorie des -60 kg, Sitora Turdibekova montera sur le ring.

Son adversaire est la représentante du Taipei chinois Lin Yu-Ting.

Le combat 09h30 est prévu pour commencer à.

Pour Turdibekova, ce duel sera décisif pour atteindre la finale. La boxeuse ouzbèke démontrera ses capacités sur le ring face à une adversaire redoutable.

Shavkatjon Boltayev contre un représentant du Kazakhstan

Dans la catégorie des -70 kg, Shavkatjon Boltayev montera sur le ring pour la demi-finale.

Son adversaire en demi-finale sera le représentant du Kazakhstan Torekhan Sabyrkhan .

Ce combat 11h00 débutera à.

Le duel entre les deux boxeurs revêt une importance particulière car il déterminera le finaliste. L'objectif principal de Boltayev est de remporter le combat pour se qualifier pour la grande finale des Jeux asiatiques.

L'adversaire de Turabek Khabibullaev est un représentant de l'Inde

Dans le quatrième combat de demi-finale du programme de la journée, Turabek Khabibullaev montera sur le ring dans la catégorie des -90 kg.

Son adversaire sera le représentant de l'Inde Kapil Pokhariya .

Le combat 11h30 est prévu à.

Si Khabibullaev gagne, il se qualifiera pour la finale et aura l'opportunité de se battre pour la médaille d'or.

Les combats de demain : une journée importante pour les boxeurs ouzbeks

Ainsi, quatre boxeurs ouzbeks monteront sur le ring demain pour une place en finale aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Poids Représentant de l'Ouzbékistan Adversaire Heure -51 kg Feruza Kazakova Wu Yu (Chine) 09h00 -60 kg Sitora Turdibekova Lin Yu-Ting (Taipei chinois) 09h30 -70 kg Shavkatjon Boltayev Torekhan Sabyrkhan (Kazakhstan) 11h00 -90 kg Turabek Khabibullaev Kapil Pokhariya (Inde) 11h30

Tous les horaires sont indiqués à l'heure de Tachkent.

Chaque combat est désormais un nouveau test pour les boxeurs ouzbeks. Les résultats sur le ring détermineront qui se battra pour la médaille d'or après ces quatre demi-finales.

Pour les fans de boxe ouzbeks, la journée de demain sera une fois de plus centrée sur les rings d'Aichi et de Nagoya.