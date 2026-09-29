Quatre de nos boxeurs montent sur le ring pour une place en finale : les horaires des combats sont connus
Les épreuves de boxe des Jeux asiatiques, qui se déroulent à Aichi et Nagoya, entrent dans une phase décisive. Demain, quatre représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan monteront sur le ring pour décrocher une place en finale.
Il est à noter que tous les boxeurs ouzbeks continuent de se battre pour des médailles dans leurs catégories de poids respectives. Les combats les plus importants, qui les mèneront vers la finale, les attendent désormais.
Tous les combats à partir de 09h00, heure de Tachkent débuteront.
La première à Feruza Kazakova monter sur le ring
Représentant l'Ouzbékistan dans la catégorie des -51 kg, Feruza Kazakova se battra pour une place en finale contre la représentante chinoise Wu Yu pour le combat.
Leur demi-finale est prévue à 09h00 heure de Tachkent.
Pour Kazakova, ce combat sera l'un des plus importants de la compétition. Une victoire lui donnerait l'opportunité de se battre pour la médaille d'or en finale.
Sitora Turdibekova affrontera une championne olympique
Dans une autre demi-finale intéressante dans la catégorie des -60 kg, Sitora Turdibekova montera sur le ring.
Son adversaire est la représentante du Taipei chinois Lin Yu-Ting.
Le combat 09h30 est prévu pour commencer à.
Pour Turdibekova, ce duel sera décisif pour atteindre la finale. La boxeuse ouzbèke démontrera ses capacités sur le ring face à une adversaire redoutable.
Shavkatjon Boltayev contre un représentant du Kazakhstan
Dans la catégorie des -70 kg, Shavkatjon Boltayev montera sur le ring pour la demi-finale.
Son adversaire en demi-finale sera le représentant du Kazakhstan Torekhan Sabyrkhan .
Ce combat 11h00 débutera à.
Le duel entre les deux boxeurs revêt une importance particulière car il déterminera le finaliste. L'objectif principal de Boltayev est de remporter le combat pour se qualifier pour la grande finale des Jeux asiatiques.
L'adversaire de Turabek Khabibullaev est un représentant de l'Inde
Dans le quatrième combat de demi-finale du programme de la journée, Turabek Khabibullaev montera sur le ring dans la catégorie des -90 kg.
Son adversaire sera le représentant de l'Inde Kapil Pokhariya .
Le combat 11h30 est prévu à.
Si Khabibullaev gagne, il se qualifiera pour la finale et aura l'opportunité de se battre pour la médaille d'or.
Les combats de demain : une journée importante pour les boxeurs ouzbeks
Ainsi, quatre boxeurs ouzbeks monteront sur le ring demain pour une place en finale aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.
Poids
Représentant de l'Ouzbékistan
Adversaire
Heure
-51 kg
Feruza Kazakova
Wu Yu (Chine)
09h00
-60 kg
Sitora Turdibekova
Lin Yu-Ting (Taipei chinois)
09h30
-70 kg
Shavkatjon Boltayev
Torekhan Sabyrkhan (Kazakhstan)
11h00
-90 kg
Turabek Khabibullaev
Kapil Pokhariya (Inde)
11h30
Tous les horaires sont indiqués à l'heure de Tachkent.
Chaque combat est désormais un nouveau test pour les boxeurs ouzbeks. Les résultats sur le ring détermineront qui se battra pour la médaille d'or après ces quatre demi-finales.
Pour les fans de boxe ouzbeks, la journée de demain sera une fois de plus centrée sur les rings d'Aichi et de Nagoya.
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