Shohista Nazarova remporte la médaille de bronze aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026

La délégation ouzbèke a enrichi son palmarès aux 20e Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 avec une nouvelle distinction. Membre de l'équipe nationale de kurash, Shohista Nazarova a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des -78 kg.

Fait intéressant, son parcours vers la médaille s'est arrêté en demi-finale face à une autre représentante de l'Ouzbékistan, Pokizaxon Kamoldinova. Lors de ce duel fratricide sur le tapis, Kamoldinova s'est imposée et a obtenu son billet pour la finale. Nazarova termine ainsi ses Jeux asiatiques avec une médaille de bronze.

Deux athlètes ouzbèkes dans la même catégorie

L'équipe ouzbèke de kurash était représentée par deux athlètes dans la catégorie des -78 kg. Les données du Comité olympique national confirment que Shohista Nazarova et Pokizaxon Kamoldinova étaient toutes deux inscrites dans cette catégorie.

Nazarova a réalisé un parcours réussi jusqu'en demi-finale, où elle a affronté sa compatriote Pokizaxon Kamoldinova.

Dans ce combat entre deux lutteuses ouzbèkes, Kamoldinova a pris le dessus et a gagné le droit de disputer la médaille d'or. Nazarova s'est contentée du bronze.

Une nouvelle médaille pour l'Ouzbékistan

La médaille de bronze de Shohista Nazarova vient s'ajouter au compteur de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026.

À l'issue de la 8e journée de compétition, la délégation ouzbèke comptait 38 médailles au total : 10 en or, 17 en argent et 11 en bronze. Ce jour-là, les lutteurs Shohruhxon Baxtiyorov et Ibodatxon Og‘ajonova ont remporté l'or, tandis que Bekmurod Oltiboyev a décroché le bronze.

La récompense de Nazarova est l'une des nombreuses médailles remportées par les lutteurs à Aichi-Nagoya 2026.

Désormais, toute l'attention se tourne vers Pokizaxon Kamoldinova

Alors que la compétition s'est terminée sur une médaille de bronze pour Shohista Nazarova, une autre lutteuse ouzbèke dans la catégorie des -78 kg, Pokizaxon Kamoldinova, a obtenu l'opportunité de se battre pour la médaille d'or.

Ainsi, deux athlètes ouzbèkes ont atteint les demi-finales dans la même catégorie. L'une a terminé son parcours avec une médaille garantie, tandis que l'autre s'apprête à monter sur le tapis pour le titre de championne des Jeux asiatiques.

Cette situation démontre également la forte concurrence au sein de l'école ouzbèke de kurash dans cette catégorie de poids.

Le bronze de Nazarova, un apport important pour l'équipe

La délégation ouzbèke participe aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 avec un effectif important. Selon le Comité olympique national, 396 athlètes défendent les couleurs du pays dans 42 disciplines.

La médaille de bronze de Shohista Nazarova s'ajoute au palmarès de cette grande délégation.

Le plus important est que, dans les compétitions de kurash, les représentants ouzbeks ne se contentent pas de lutter pour les médailles, mais obtiennent des résultats de haut niveau dans plusieurs catégories. Le parcours de Nazarova jusqu'en demi-finale et sa médaille de bronze en sont une preuve.

Pour Shohista Nazarova, les Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 se terminent avec une médaille de bronze. Désormais, dans la catégorie des -78 kg, la participation en finale d'une autre représentante de l'Ouzbékistan, Pokizaxon Kamoldinova, est attendue.