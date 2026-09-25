Un athlète ouzbek remporte sa deuxième médaille d'argent aux Jeux asiatiques

La délégation ouzbèke a remporté une nouvelle médaille aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon.

En canoë-kayak, Vladlen Denisov a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve individuelle sur 500 mètres. Il a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position.

Il s'agit de la deuxième médaille d'argent pour Denisov à Aichi-Nagoya 2026. L'athlète avait déjà terminé deuxième dans l'épreuve en duo sur la même distance avec Artur Guliyev.

Ainsi, le nombre total de médailles de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques a atteint 28.

Or — 6

Argent — 14

Bronze — 8

Les deux médailles d'argent de Vladlen Denisov démontrent une fois de plus le succès de l'Ouzbékistan en canoë-kayak.