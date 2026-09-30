Honor qualifie ses nouveaux smartphones de véritables appareils à intelligence artificielle

Honor a franchi une nouvelle étape importante sur le marché mobile en annonçant officiellement ses nouveaux appareils phares. Selon ixbt.com, le PDG d'Honor, Li Jian, a déclaré que les nouveaux smartphones de la série Magic 9 sont les premiers à avoir reçu une certification spéciale en tant qu'appareils fonctionnant réellement avec l'IA. Cette reconnaissance est le résultat des efforts considérables déployés par la marque pendant de nombreuses années dans les domaines du matériel, de l'IA système et du système d'exploitation MagicOS. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le dirigeant de l'entreprise a souligné qu'un téléphone mobile doté d'une véritable IA ne doit pas se limiter à une simple collection d'applications préinstallées ou à une surcouche logicielle. Selon ce nouveau concept, l'appareil doit prendre en charge une intelligence au niveau du système pour comprendre précisément les intentions et les habitudes de l'utilisateur, assurer une interopérabilité fluide entre les applications et répondre à des normes industrielles strictes.

La nouvelle évolution du système d'exploitation MagicOS

Ce processus de certification témoigne de la refonte complète du système d'exploitation MagicOS 11 et de l'élévation de l'agent intelligent YOYO à un niveau supérieur. Honor présente son nouveau logiciel comme le premier système de l'industrie à intégrer commercialement l'agent système Agent Harness.

De plus, l'assistant mis à jour YOYO AI a dépassé le statut de simple assistant vocal pour devenir un agent intelligent au niveau du système, capable d'exécuter des tâches de manière autonome sur plusieurs applications. Comme le note huaweicentral, c'est précisément cet ensemble de composants technologiques qui place la série Magic 9 parmi les véritables téléphones à intelligence artificielle.

La course à l'IA et la concurrence sur le marché

Cette annonce montre à quel point la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile concernant les capacités d'IA s'intensifie. Rappelons qu'auparavant, la direction d'Honor avait présenté le Magic 7 comme le premier smartphone capable de commander du café via des commandes vocales et de gérer tout le processus de livraison de manière autonome. Le modèle Magic 9 Pro Max, axé sur l'autonomie et les capacités de photographie mobile, avait également été présenté.

Cependant, Honor n'est pas la seule entreprise à se battre pour le leadership sur le marché des téléphones basés sur l'IA. En juillet 2026, Nubia a lancé son smartphone NaviX Ultra sur le marché chinois en tant que « premier smartphone à intelligence artificielle au monde ». Au cours du même été, la société StepFun a également présenté le smartphone StepX Neo, doté du premier agent d'IA grand public au monde capable d'exécuter des tâches complexes de bout en bout sans aucune demande supplémentaire.