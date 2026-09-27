Journée intense aux Jeux asiatiques : 5 boxeurs ouzbeks sur le ring demain

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Journée intense aux Jeux asiatiques : 5 boxeurs ouzbeks sur le ring demain

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent au Japon, l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan entame les prochaines phases décisives. Selon le calendrier, 5 représentants talentueux de notre équipe nationale monteront sur le ring demain pour poursuivre leur quête de médailles. Le programme de la journée se distingue non seulement par son haut niveau de compétition, mais aussi par des affrontements classiques très attendus par les passionnés. Deux de ces duels opposeront nos boxeurs à leurs rivaux historiques : l'équipe du Kazakhstan.

Le combat de Turabek Khabibullaev contre le boxeur kazakh renommé Nurbek Oralbay dans la catégorie des -90 kg, ainsi que celui d'Aziza Zokirova face à Natalya Bogdanova chez les femmes, seront particulièrement suivis. Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova et Shavkatjon Boltayev seront également en lice. Les combats débuteront en deux sessions : à 08h00 et 13h00, heure de Tachkent.

« 5 boxeurs, 2 derbys ouzbeko-kazakhs et la route vers le ring » : Les 5 points clés du programme

Informations officielles et affiches des combats de demain :

  • 5 boxeurs ouzbeks sur le ring : Demain, 3 représentantes féminines et 2 masculins de notre équipe disputeront leur prochain tour ;

  • Asie centrale super-derby : Les écoles de boxe d'Ouzbékistan et du Kazakhstan s'affronteront dans 2 catégories (-75 kg et -90 kg) ;

  • Le duel Khabibullaev — Oralbay : Le combat entre les deux favoris de la catégorie -90 kg, Turabek Khabibullaev et Nurbek Oralbay, sera l'événement phare de la journée ;

  • Chine, RPDC et Mongolie comme adversaires : Nos boxeurs affronteront également des représentants de la Corée du Nord, de la Chine et de la Mongolie ;

  • Horaires des combats fixés : Tous les combats sont répartis en deux sessions, débutant à 08h00 et 13h00, heure de Tachkent.

Boxe aux Jeux asiatiques : Calendrier complet des combats de demain pour les Ouzbeks

Classification de nos compatriotes et de leurs adversaires pour demain :

Catégorie

Boxeur ouzbek

Adversaire et pays

Enjeu et style de combat

-51 kg (Femmes)

Feruza Kazakova

An Kum Byol (Corée du Nord)

Vitesse, intensité et pressing

-75 kg (Femmes)

Aziza Zokirova

Natalya Bogdanova (Kazakhstan)

Derby ouzbeko-kazakh, combat tactique

-70 kg (Hommes)

Shavkatjon Boltayev

Li Guofeng (Chine)

Précision, gestion de distance et défense

-60 kg (Femmes)

Sitora Turdibekova

Namuun Monxor (Mongolie)

Endurance, combinaisons et mobilité

-90 kg (Hommes)

Turabek Khabibullaev

Nurbek Oralbay (Kazakhstan)

Combat phare : Puissance et leadership

(Note : Les combats débutent à 08h00 et 13h00, heure de Tachkent).

Analyse d'experts : Pourquoi les combats de demain sont décisifs pour le tableau des médailles ?

Conclusions des experts internationaux et analystes sportifs :

  • « Khabibullaev — Oralbay : Une finale avant l'heure » : Ce duel en -90 kg est l'un des points culminants de la compétition. Si Nurbek Oralbay est une force majeure du Kazakhstan, Turabek Khabibullaev se distingue par sa technique et son sang-froid ; la victoire ouvre la voie à l'or.

  • L'esprit du duel ouzbeko-kazakh : Les deux nations dominent la boxe mondiale. Les victoires de Zokirova et Khabibullaev seront un facteur psychologique clé pour consolider la 4e place au classement général.

  • Test pour la boxe féminine : Les duels contre la Corée du Nord et la Mongolie démontreront la montée en puissance de la boxe féminine ouzbèke en Asie.

Selon vous, combien de nos boxeurs remporteront leurs combats demain ? Partagez vos pronostics sur le choc Khabibullaev-Oralbay dans les commentaires !

Turabek KhabibullaevNurbek OralbayÉquipe nationale de boxe d'OuzbékistanJeux asiatiquesBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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