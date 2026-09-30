Le premier iPhone pliable d'Apple arrive sur le marché

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Le premier iPhone pliable d'Apple arrive sur le marché

Selon le cabinet d'analyse Counterpoint Research, le marché mondial des smartphones pliables atteindra une étape importante d'ici 2026, avec un volume total d'expéditions dépassant les 100 millions d'unités. Ce chiffre est enregistré sept ans après l'introduction du premier appareil pliable commercial en 2019. Les nouvelles estimations incluent également les volumes de ventes attendus pour le premier gadget de ce type de la marque Apple. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les prévisions de Lin Keyu, analyste principal chez Counterpoint Research, le premier smartphone pliable, qui devrait s'appeler iPhone Duo, pourrait se vendre à près de 6 millions d'exemplaires dès sa première année sur le marché. Bien que ce chiffre soit inférieur à celui de la gamme iPhone standard et qu'il cible principalement un segment de niche, il représente un résultat significatif pour l'entreprise.

Politique de prix et part de marché

Selon l'analyse des experts, l'iPhone Duo devrait être mis en vente en octobre avec un prix de départ fixé à environ 2000 dollars. Si Apple parvient réellement à vendre 6 millions d'unités, sa part du marché mondial des smartphones pliables atteindra immédiatement 25 %. À titre de comparaison, Samsung devrait terminer l'année avec une part de 38 %, tandis que Huawei devrait atteindre 22 %.

Néanmoins, les résultats finaux dépendront non seulement de la demande des consommateurs, mais aussi de la rapidité avec laquelle Apple pourra étendre ses capacités de production pour ce nouveau type d'appareils. Selon les données d'IDC, en 2026, les smartphones pliables représenteront moins de 3 % du marché mobile global, et cette part ne devrait pas changer de manière significative en 2027.

Spécifications techniques et perspectives

Selon les informations obtenues, le nouvel appareil aura une conception pliable vers l'intérieur. Le smartphone disposera d'un écran de 7,6 pouces une fois ouvert, tandis qu'il servira d'écran externe de 5,4 pouces une fois plié. Les deux écrans conserveront le même rapport d'aspect. De plus, le modèle devrait abandonner l'emplacement physique pour carte SIM et prendre en charge deux technologies eSIM.

Les analystes du marché notent qu'au stade initial, la demande principale sera formée par les utilisateurs actuels de l'écosystème Apple. Cependant, l'impact à long terme de ce modèle sur le marché des smartphones pliables reste incertain pour le moment. Bien que le lancement du produit soit en retard par rapport aux autres concurrents, sa prétention à une part de marché élevée suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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