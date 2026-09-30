Xiaomi présente une nouvelle génération de capteurs de porte et fenêtre avec trois ans d'autonomie

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Xiaomi présente une nouvelle génération de capteurs de porte et fenêtre avec trois ans d'autonomie

Xiaomi a annoncé la nouvelle génération de son capteur d'ouverture de porte et fenêtre, le Door and Window Sensor 3, conçu pour l'écosystème de maison intelligente. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil présente des caractéristiques techniques nettement améliorées par rapport aux générations précédentes et une autonomie record. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

L'assemblage de ce capteur devrait débuter le 12 octobre. Lors de la phase initiale de financement participatif, le nouveau produit sera proposé au prix de seulement 44 yuans, tandis que son prix de vente conseillé ultérieur devrait être de 49 yuans. Malgré son prix abordable, l'appareil offre des avantages importants pour une utilisation quotidienne.

Innovations techniques et efficacité énergétique

La principale différence avec la génération précédente est le passage d'un capteur Hall traditionnel à un capteur magnétorésistif à effet tunnel, offrant une sensibilité supérieure. Le fabricant souligne que ce changement permet d'augmenter la vitesse de réaction au signal et de réduire considérablement la consommation d'énergie.

En conséquence, la durée de vie de l'appareil, alimenté par une simple pile CR2032, a été considérablement prolongée. Si l'utilisateur effectue en moyenne 30 actions par jour, le capteur est capable de fonctionner en continu non pas pendant un an, mais jusqu'à trois ans avec une seule pile. Lorsque le niveau de la pile est faible, l'application Mi Home envoie une notification en temps opportun à l'utilisateur.

Rôle dans le système de maison intelligente

Le Door and Window Sensor 3 peut être installé non seulement sur les portes et fenêtres, mais aussi sur divers tiroirs et portes d'armoires. Lorsqu'ils sont connectés via des appareils prenant en charge la technologie Bluetooth Mesh, les propriétaires peuvent obtenir des informations sur l'état des capteurs à distance.

De plus, les utilisateurs peuvent suivre combien de fois les portes ont été ouvertes chaque jour et combien de temps elles sont restées ouvertes ou fermées. Le nouveau produit prend en charge la technologie HyperOS Connect et permet de créer divers scénarios d'automatisation via l'application Mi Home.

Scénarios d'automatisation et fonctionnalités uniques

Grâce à ce capteur, il est facile de configurer des scénarios intelligents à la maison. Par exemple, les lumières peuvent s'allumer automatiquement à l'ouverture d'une porte, ou le climatiseur peut s'éteindre à l'ouverture d'une fenêtre. En combinaison avec d'autres capteurs de température, d'humidité ou de détection de fuite d'eau, il est possible de recevoir des rappels pour fermer les fenêtres lorsqu'il pleut ou que l'humidité augmente dans la pièce.

L'appareil inclut des notifications spéciales en cas d'ouverture ou de fermeture anormale, ou si une porte ou fenêtre reste ouverte trop longtemps. Il convient de noter que, par rapport à la version précédente, le nouveau modèle ne dispose plus de capteur de luminosité, mais ses dimensions sont devenues encore plus compactes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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