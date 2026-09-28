Quatre boxeurs ouzbeks en demi-finale des Jeux asiatiques

·11·Sport
Quatre boxeurs ouzbeks en demi-finale des Jeux asiatiques

Lors des épreuves de boxe des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, les représentants de l'Ouzbékistan ont une fois de plus obtenu des résultats impressionnants. À l'issue des quarts de finale, Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev et Feruza Kazakova se sont qualifiés pour les demi-finales.

Tout au long de la journée, les boxeurs ouzbeks ont disputé plusieurs combats acharnés. Quatre d'entre eux ont remporté la victoire et poursuivent leur lutte pour les médailles.

Sitora Turdibekova — 3:2

Dans la catégorie des -60 kg, Sitora Turdibekova a affronté la Mongole Namuun Monxor.

Au terme d'un combat intense et équilibré, les juges ont déclaré la boxeuse ouzbèke vainqueur — 3:2.

Désormais, une adversaire redoutable attend Turdibekova en demi-finale. Elle affrontera la championne olympique, représentante du Taipei chinois, Lin Yu Ting .

To‘rabek Xabibullayev remporte le derby d'Asie centrale

Le quart de finale dans la catégorie des -90 kg a opposé deux boxeurs d'Asie centrale.

Le champion du monde To‘rabek Xabibullayev a affronté le représentant du Kazakhstan, Nurbek Oralbay.

Dans un combat disputé, Xabibullayev s'est imposé sur décision des juges par 3:2 et s'est qualifié pour les demi-finales.

Victoire convaincante de Shavkatjon Boltayev

Dans la catégorie des -70 kg, Shavkatjon Boltayev a défié le représentant chinois Li Guofen.

Plus actif tout au long du combat, le boxeur ouzbek a obtenu une décision unanime des juges — 5:0.

Ainsi, Boltayev poursuit également sa quête de médaille aux Jeux asiatiques.

Son adversaire en demi-finale sera le représentant du Kazakhstan, To‘rexan Sabirxon .

Feruza Kazakova également en demi-finale

Dans la catégorie des -51 kg, Feruza Kazakova a affronté la représentante de la Corée du Nord, An Kum Byol.

Dans un combat intense, Kazakova a dominé son adversaire et a gagné sur le score de 5:0 .

La boxeuse ouzbèke retrouvera en demi-finale une autre adversaire de taille : la championne olympique en titre, la représentante chinoise Yu Vu .

La compétition s'arrête pour Aziza Zokirova

Dans la catégorie des -75 kg, Aziza Zokirova a combattu contre la championne du monde et vice-championne des Jeux asiatiques, la Kazakhe Natalya Bogdanova.

Dans ce duel acharné, Zokirova s'est inclinée sur le score de 1:4 et termine son parcours aux Jeux asiatiques au stade des quarts de finale.

Désormais, toute l'attention se tourne vers les demi-finales

Ainsi, quatre boxeurs d'Ouzbékistan poursuivent la lutte pour les médailles lors des demi-finales des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Représenteront l'Ouzbékistan en demi-finale :

  • Sitora Turdibekova — -60 kg ;

  • Feruza Kazakova — -51 kg ;

  • Shavkatjon Boltayev — -70 kg ;

  • To‘rabek Xabibullayev — -90 kg

dans leurs catégories de poids respectives.

Les quarts de finale se sont soldés par quatre victoires et une défaite pour les boxeurs ouzbeks. Ils font désormais face à des combats encore plus sérieux lors des phases décisives des Jeux asiatiques.

Aichi-Nagoya-2026Sitora TurdibekovaTo‘rabek XabibullayevJeux asiatiquesBoxe
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Axror Ziyodullayev champion d'Asie à Aichi-NagoyaAxror Ziyodullayev champion d'Asie à Aichi-NagoyaAujourd'hui 15:00Pokizaxon Kamoldinova est championne d'Asie à Aichi-NagoyaPokizaxon Kamoldinova est championne d'Asie à Aichi-NagoyaAujourd'hui 14:57L'équipe féminine d'escrime d'Ouzbékistan remporte le bronze aux Jeux asiatiquesL'équipe féminine d'escrime d'Ouzbékistan remporte le bronze aux Jeux asiatiquesHier 16:23Deux victoires et deux défaites à Aichi-Nagoya : Résultats des boxeurs ouzbeksDeux victoires et deux défaites à Aichi-Nagoya : Résultats des boxeurs ouzbeksHier 16:21Sitora Turdibekova entame les Jeux asiatiques par une victoire convaincanteSitora Turdibekova entame les Jeux asiatiques par une victoire convaincante26 septembre 15:54Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?26 septembre 12:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City