Quatre boxeurs ouzbeks en demi-finale des Jeux asiatiques

Lors des épreuves de boxe des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, les représentants de l'Ouzbékistan ont une fois de plus obtenu des résultats impressionnants. À l'issue des quarts de finale, Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev et Feruza Kazakova se sont qualifiés pour les demi-finales.

Tout au long de la journée, les boxeurs ouzbeks ont disputé plusieurs combats acharnés. Quatre d'entre eux ont remporté la victoire et poursuivent leur lutte pour les médailles.

Sitora Turdibekova — 3:2

Dans la catégorie des -60 kg, Sitora Turdibekova a affronté la Mongole Namuun Monxor.

Au terme d'un combat intense et équilibré, les juges ont déclaré la boxeuse ouzbèke vainqueur — 3:2.

Désormais, une adversaire redoutable attend Turdibekova en demi-finale. Elle affrontera la championne olympique, représentante du Taipei chinois, Lin Yu Ting .

To‘rabek Xabibullayev remporte le derby d'Asie centrale

Le quart de finale dans la catégorie des -90 kg a opposé deux boxeurs d'Asie centrale.

Le champion du monde To‘rabek Xabibullayev a affronté le représentant du Kazakhstan, Nurbek Oralbay.

Dans un combat disputé, Xabibullayev s'est imposé sur décision des juges par 3:2 et s'est qualifié pour les demi-finales.

Victoire convaincante de Shavkatjon Boltayev

Dans la catégorie des -70 kg, Shavkatjon Boltayev a défié le représentant chinois Li Guofen.

Plus actif tout au long du combat, le boxeur ouzbek a obtenu une décision unanime des juges — 5:0.

Ainsi, Boltayev poursuit également sa quête de médaille aux Jeux asiatiques.

Son adversaire en demi-finale sera le représentant du Kazakhstan, To‘rexan Sabirxon .

Feruza Kazakova également en demi-finale

Dans la catégorie des -51 kg, Feruza Kazakova a affronté la représentante de la Corée du Nord, An Kum Byol.

Dans un combat intense, Kazakova a dominé son adversaire et a gagné sur le score de 5:0 .

La boxeuse ouzbèke retrouvera en demi-finale une autre adversaire de taille : la championne olympique en titre, la représentante chinoise Yu Vu .

La compétition s'arrête pour Aziza Zokirova

Dans la catégorie des -75 kg, Aziza Zokirova a combattu contre la championne du monde et vice-championne des Jeux asiatiques, la Kazakhe Natalya Bogdanova.

Dans ce duel acharné, Zokirova s'est inclinée sur le score de 1:4 et termine son parcours aux Jeux asiatiques au stade des quarts de finale.

Désormais, toute l'attention se tourne vers les demi-finales

Ainsi, quatre boxeurs d'Ouzbékistan poursuivent la lutte pour les médailles lors des demi-finales des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Représenteront l'Ouzbékistan en demi-finale :

Sitora Turdibekova — -60 kg ;

Feruza Kazakova — -51 kg ;

Shavkatjon Boltayev — -70 kg ;

To‘rabek Xabibullayev — -90 kg

dans leurs catégories de poids respectives.

Les quarts de finale se sont soldés par quatre victoires et une défaite pour les boxeurs ouzbeks. Ils font désormais face à des combats encore plus sérieux lors des phases décisives des Jeux asiatiques.