Le défenseur d’Arsenal Riccardo Calafiori a salué l’activité du club sur le marché des transferts, estimant que l’équipe devait recruter des joueurs de classe mondiale comme Bruno Guimarães et Vinícius Júnior pour conserver sa position et continuer à progresser. Selon Sky Sports, l’international italien a clairement souligné que des joueurs du plus haut niveau étaient nécessaires pour poursuivre la progression après les résultats historiques de la saison dernière. rapporte .

Arsenal serait très proche de finaliser le transfert du milieu de terrain de Newcastle United, Bruno Guimarães. Les deux clubs de Premier League anglaise auraient trouvé un accord sur la valeur du joueur, pour un montant estimé à 75 millions de livres sterling. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avait lui-même exprimé son désir de rejoindre le nord de Londres.

Un plan pour renforcer l’entrejeu et l’attaque

Le transfert de Bruno Guimarães, attendu au sein de l’équipe de Mikel Arteta, témoigne des ambitions sérieuses du club londonien. Selon les spécialistes, l’arrivée du Brésilien apporterait davantage de solidité, de puissance physique et de créativité au milieu de terrain d’Arsenal. La direction du club s’emploie activement à répondre aux exigences de l’entraîneur.

En revanche, la situation autour de l’attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, se révèle beaucoup plus complexe. Malgré les discussions sur un éventuel transfert chez les champions d’Angleterre, le club madrilène a intensifié ses efforts pour conserver sa star. L’amélioration de l’offre du Real Madrid pour prolonger le contrat du joueur a quelque peu réduit les espoirs d’Arsenal dans ce dossier.

La situation contractuelle et les possibilités futures

La situation reste très incertaine, puisque le contrat actuel de Vinícius expire l’été prochain. Si l’ailier brésilien ne signe pas de nouveau contrat à Madrid, il pourrait partir libre. Arsenal serait prêt à lui proposer des conditions financières particulièrement attractives.

Selon Riccardo Calafiori, Arsenal se trouve actuellement au sommet et ne peut conserver cette position qu’en se renforçant avec les meilleurs joueurs. D’après le défenseur, l’équipe a besoin de telles stars pour ne pas laisser échapper le titre et améliorer encore ses performances de la saison dernière.