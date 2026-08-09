Arsenal fixe un prix exorbitant pour le transfert de Martín Zubimendi

Le club londonien Arsenal poursuit activement ses efforts pour renforcer son milieu de terrain. L’entraîneur Mikel Arteta travaille activement sur le marché des transferts afin de rendre son équipe plus compétitive, ce qui remet en question l’avenir de certains joueurs clés. Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par Mundo Deportivo, l’arrivée du capitaine de Newcastle United, Bruno Guimarães, à Londres a considérablement modifié la situation du milieu de terrain espagnol Martín Zubimendi au sein de l’équipe. Auparavant titulaire, le joueur ne bénéficie désormais plus d’un statut garanti dans les plans de l’entraîneur.

Pour rappel, Arsenal a recruté le capitaine de Newcastle, Bruno Guimarães, lors du mercato estival pour 75 millions de livres sterling. Le club londonien a également transféré l’ailier Christos Tzolis et le gardien Illan Meslier.

Le milieu de terrain brésilien de 28 ans souhaite obtenir des résultats importants avec Arsenal. Dans une interview accordée au site officiel du club, Guimarães a souligné qu’il avait atteint le sommet de sa carrière et qu’il voulait remporter des trophées avec l’équipe.

La situation de Zubimendi et son prix de transfert

Cependant, ce transfert retentissant a mis l’avenir de Martín Zubimendi en danger. Arrivé l’été dernier en provenance de la Real Sociedad pour 60 millions de livres sterling, l’Espagnol a perdu en régularité vers la fin de la saison. Il a été écarté du onze de départ lors de la course au titre en Premier League et du match décisif de Ligue des champions contre le PSG.

Selon la direction d’Arsenal, qui suit la situation de près, le prix du joueur devrait atteindre au moins 90 millions d’euros, soit 77 millions de livres sterling, s’il venait à être vendu. Le club londonien n’a pas l’intention de laisser partir son joueur à bas prix.

L’intérêt des géants européens

Le statut incertain de Zubimendi a immédiatement attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le Real Madrid étudie notamment la possibilité de recruter le milieu de terrain espagnol. Après avoir échoué à s’attacher les services de Rodri, le club merengue considère Zubimendi comme une alternative idéale.

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, participe également activement à cette course. Alonso souhaite faire venir à Stamford Bridge son ancien protégé, avec lequel il a travaillé dans les équipes de jeunes de la Real Sociedad, et pousse la direction du club à boucler le transfert. La concurrence entre ces deux géants pourrait permettre à Arsenal de récupérer le montant élevé fixé pour son joueur.