Le géant de l'aérospatiale SpaceX a transporté sa fusée porteuse la plus puissante et unique, Falcon Heavy, en position horizontale à l'aide d'un transporteur vers le célèbre pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy. Cette opération constitue une étape cruciale dans la préparation du prochain vol majeur, destiné à accomplir une mission classifiée visant à assurer la sécurité nationale des États-Unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, cette fusée super-lourde effectuera la mission secrète NROL-97, organisée dans l'intérêt du National Reconnaissance Office et de la Space Force des États-Unis. Actuellement, les spécialistes testent tous les systèmes et finalisent les préparatifs pré-vol.

Date et détails du vol

Il est noté que le prochain vol important de la fusée Falcon Heavy est prévu pour le 1er octobre 2026 à 23h53, heure de l'Est des États-Unis, depuis le site historique 39A. Cette heure correspond au matin du 2 octobre, heure de Tachkent. La mission a pour objectif principal de placer la charge utile en orbite et d'assurer sa sécurité.

Une fois la fusée lancée dans l'espace et sa mission accomplie, ses propulseurs latéraux devraient revenir sur Terre avec succès. Selon le plan, ils doivent atterrir en douceur sur les zones d'atterrissage LZ-1 et LZ-2. Il est à noter que ce vol utilisera des propulseurs latéraux déjà utilisés : l'un entame son quatrième voyage spatial, tandis que l'autre effectue son deuxième.

Réalisations dans l'histoire de Falcon Heavy

La fusée porteuse super-lourde de SpaceX a fait ses débuts en 2028. Depuis lors, les fusées de ce type ont réussi un total de 13 missions orbitales. Plus important encore, toutes se sont terminées avec un taux de réussite de 100 %.

Selon les statistiques, aucun lancement impliquant Falcon Heavy n'a entraîné la perte de charge utile ou d'incident lors de la mise en orbite. Cela confirme une fois de plus la fiabilité et la perfection technologique de l'entreprise.