SpaceX a transporté la fusée super-lourde Falcon Heavy sur le pas de tir

·12·Technologie
SpaceX a transporté la fusée super-lourde Falcon Heavy sur le pas de tir

Le géant de l'aérospatiale SpaceX a transporté sa fusée porteuse la plus puissante et unique, Falcon Heavy, en position horizontale à l'aide d'un transporteur vers le célèbre pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy. Cette opération constitue une étape cruciale dans la préparation du prochain vol majeur, destiné à accomplir une mission classifiée visant à assurer la sécurité nationale des États-Unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, cette fusée super-lourde effectuera la mission secrète NROL-97, organisée dans l'intérêt du National Reconnaissance Office et de la Space Force des États-Unis. Actuellement, les spécialistes testent tous les systèmes et finalisent les préparatifs pré-vol.

Date et détails du vol

Il est noté que le prochain vol important de la fusée Falcon Heavy est prévu pour le 1er octobre 2026 à 23h53, heure de l'Est des États-Unis, depuis le site historique 39A. Cette heure correspond au matin du 2 octobre, heure de Tachkent. La mission a pour objectif principal de placer la charge utile en orbite et d'assurer sa sécurité.

Une fois la fusée lancée dans l'espace et sa mission accomplie, ses propulseurs latéraux devraient revenir sur Terre avec succès. Selon le plan, ils doivent atterrir en douceur sur les zones d'atterrissage LZ-1 et LZ-2. Il est à noter que ce vol utilisera des propulseurs latéraux déjà utilisés : l'un entame son quatrième voyage spatial, tandis que l'autre effectue son deuxième.

Réalisations dans l'histoire de Falcon Heavy

La fusée porteuse super-lourde de SpaceX a fait ses débuts en 2028. Depuis lors, les fusées de ce type ont réussi un total de 13 missions orbitales. Plus important encore, toutes se sont terminées avec un taux de réussite de 100 %.

Selon les statistiques, aucun lancement impliquant Falcon Heavy n'a entraîné la perte de charge utile ou d'incident lors de la mise en orbite. Cela confirme une fois de plus la fiabilité et la perfection technologique de l'entreprise.

SpaceXFalcon HeavyEspaceNROL-97Fusée
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX dévoile de nouvelles images de la fusée Falcon HeavySpaceX dévoile de nouvelles images de la fusée Falcon HeavyHier 11:55SpaceX Falcon Heavy a lancé avec succès le nouveau télescope Nancy Grace Roman dans l'espaceSpaceX Falcon Heavy a lancé avec succès le nouveau télescope Nancy Grace Roman dans l'espace30 août 17:27Le vaisseau spatial Starship atteint l'orbite pour la première fois de l'histoireLe vaisseau spatial Starship atteint l'orbite pour la première fois de l'histoire28 septembre 18:51Le télescope spatial de la NASA se prépare au lancement après des problèmes budgétaires de 4 milliards de dollarsLe télescope spatial de la NASA se prépare au lancement après des problèmes budgétaires de 4 milliards de dollars28 août 14:23Starship V3 réduira considérablement le coût des vols spatiauxStarship V3 réduira considérablement le coût des vols spatiaux30 août 13:50Elon Musk prévoit de lancer 30 Starship par jour d’ici 2030Elon Musk prévoit de lancer 30 Starship par jour d’ici 203021 août 14:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue