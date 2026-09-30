Un présentateur télé monte sur le trône délaissé par un footballeur

Dans le royaume de Tooro en Ouganda, l'ancien présentateur de télévision Edward Rukidi Kijanangoma est monté sur le trône en tant que nouveau roi. Il a pris le nom d'Edward Rukidi Nyabongo Ier lors d'une cérémonie traditionnelle tenue le 29 septembre, a rapporté Reuters.

Kijanangoma, âgé de 56 ans, est le cousin du défunt roi Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV. Oyo est décédé d'un cancer aux États-Unis le 27 août à l'âge de 34 ans. Kijanangoma est devenu le 13e monarque du royaume de Tooro.

Le nouveau roi a été choisi par un comité de 21 personnes issu du clan régnant Babiito du peuple Batoro. Kijanangoma a travaillé auparavant comme présentateur de nouvelles et rédacteur à la Uganda Broadcasting Corporation.

La succession au trône est devenue controversée après le décès du roi. La mère d'Oyo, Best Kemigisa, et sa sœur, la princesse Ruth Komuntale, ont affirmé que le défunt roi avait un jeune fils et que son testament le désignait comme héritier. Cependant, le chef du clan Babiito, Charles Kayondo Kamurasi, a déclaré que cet enfant était inconnu du clan.

Auparavant, le comité royal avait choisi le cousin d'Oyo, George Desmond Kamurasi, un footballeur basé à Londres, comme héritier. Cependant, il a refusé le trône, après quoi Kijanangoma a été choisi comme nouveau roi.

La cérémonie de couronnement a eu lieu au palais de Karuziika à Fort-Portal, capitale du royaume de Tooro. Elle a été marquée par des danses traditionnelles, des battements de tambours, des combats symboliques et des rituels royaux. Un taureau a été sacrifié et du sang de poulet a été utilisé. Le président ougandais Yoweri Museveni a également assisté à l'événement.

Dans son premier discours, le nouveau roi a promis de préserver la culture, les coutumes et les traditions du peuple Tooro. Il a également appelé la population à protéger l'environnement.

Pour information, l'Ouganda est une république constitutionnelle dirigée par un président élu. Les royaumes historiques du pays n'ont pas de pouvoir politique, mais sont préservés en tant que symboles importants du patrimoine culturel et de l'identité nationale.