Starlink lance l'Internet par satellite pour smartphones classiques en Équateur

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Starlink lance l'Internet par satellite pour smartphones classiques en Équateur

Selon Ixbt.com, le système Starlink de SpaceX a lancé en Équateur un nouveau service permettant de connecter directement des smartphones classiques aux satellites. Cette initiative vise à améliorer radicalement l'accès à l'Internet mobile et à la messagerie dans les zones reculées dépourvues de couverture réseau. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le nouveau service Mobile a été mis en place en partenariat avec l'opérateur public CNT_EC. L'avantage majeur du système est que les utilisateurs peuvent se connecter en utilisant leurs téléphones habituels sans aucun équipement supplémentaire ou matériel spécial.

Couverture et capacités technologiques

Ce système innovant est principalement destiné aux zones où les réseaux cellulaires traditionnels sont absents ou instables. Les régions côtières, montagneuses et forestières de l'Équateur sont entièrement couvertes.

Au stade initial, il a été annoncé que la connexion par satellite couvre 82,4 % du territoire national. La technologie s'étend également aux zones maritimes jusqu'à 12 milles marins des côtes, offrant ainsi une sécurité accrue aux marins.

Développement en Amérique latine

Ce projet est la suite logique de la collaboration entre Starlink et CNT. Auparavant, les deux parties avaient travaillé à l'installation d'Internet par satellite fixe, notamment dans les îles Galápagos.

L'Équateur est devenu l'un des premiers pays d'Amérique latine à déployer la technologie de connexion directe des appareils mobiles aux satellites en orbite terrestre basse. Le leadership régional revient au Chili, où l'opérateur Entel a lancé le service Starlink Direct-to-Cell en novembre 2025.

Quelques mois plus tard, SpaceX et l'opérateur +Móvil ont également introduit le service Starlink Mobile au Panama. Selon les experts, ces technologies joueront un rôle crucial dans l'élimination des barrières de communication à l'échelle mondiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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