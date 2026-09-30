Cannavaro pointe les lacunes après l'Iran : un problème lié à Shomurodov

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro a admis ouvertement que, malgré la victoire contre l'Iran, l'équipe doit encore résoudre plusieurs problèmes. Le technicien italien a particulièrement souligné les décisions offensives, la précipitation dans le jeu et la tendance à encaisser des buts dans les 20 premières minutes.

Les propos de Cannavaro lors de la conférence de presse avant le match contre la Syrie montrent que, bien que la victoire sur l'Iran soit importante, l'entraîneur ne se contente pas du résultat. Il exige que les joueurs comprennent mieux la philosophie de jeu et trouvent des solutions variées sur le terrain.

« Nous devons améliorer beaucoup de choses »

Après le match contre l'Iran, Cannavaro a été interrogé sur les lacunes observées dans le jeu de l'équipe nationale.

L'entraîneur a souligné que l'équipe doit encore progresser sur de nombreux points. Selon lui, l'un des problèmes majeurs est la tendance des joueurs à vouloir conclure l'attaque trop rapidement dans certaines situations.

Cannavaro a expliqué avoir analysé le match contre l'Iran avec les joueurs et leur avoir montré les points à renforcer.

« Dans certaines situations, nous précipitons les choses et essayons de trouver des solutions individuelles. »

Il a souligné que, parfois, il n'est pas nécessaire de se précipiter vers l'avant pour poursuivre l'attaque. Reculer pour reconstruire l'action peut être une meilleure décision.

Cannavaro a également parlé d'Eldor

L'un des points les plus intéressants de la conférence de presse a été l'avis de Cannavaro sur Eldor Shomurodov.

L'entraîneur a noté que, dans certaines situations, au lieu de poursuivre les combinaisons collectives, les joueurs cherchent systématiquement à donner le ballon à Eldor. Même lorsqu'il est entouré de trois adversaires, ses coéquipiers attendent qu'il trouve la solution.

Pour Cannavaro, cela montre qu'il est nécessaire de ne pas rendre l'attaque de l'équipe dépendante d'un seul joueur.

C'est pourquoi le technicien italien explique aux joueurs qu'il est possible, dans certaines situations, de revenir en arrière, de briser le pressing adverse et de reconstruire l'attaque.

Les 20 premières minutes — une autre inquiétude de Cannavaro

Le sélectionneur a attiré l'attention sur une autre statistique importante.

Selon lui, l'équipe nationale d'Ouzbékistan encaisse souvent des buts dans les 20 premières minutes lors des derniers matchs.

Cannavaro considère cette période comme cruciale. Par conséquent, la manière dont l'équipe entamera le match contre la Syrie revêt une importance particulière.

Pour l'entraîneur, l'objectif n'est pas seulement d'être actif en attaque, mais de ne pas offrir d'opportunités faciles à l'adversaire dès les premières minutes.

« Nematov sera-t-il le numéro un pour de longues années ? »

La question des gardiens de but a également été soulevée lors de la conférence de presse.

Les journalistes ont cité l'exemple de Manuel Neuer en Allemagne ou Unai Simon en Espagne, qui ont été titulaires pendant longtemps, en Ouzbékistan pour demander si Abduvohid Nematov pourrait également être considéré comme le numéro un sur le long terme.

Cannavaro a répondu qu'il était trop tôt pour tirer de telles conclusions à long terme.

Il a souligné que, dans le cas de l'Espagne, la stabilité de l'entraîneur est un facteur clé. Cannavaro, lui, vient d'arriver à la tête de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et observe et analyse encore tous les joueurs.

De plus, Nematov souffre actuellement d'une blessure. Il a également été noté qu'il y a un bon gardien dans l'équipe olympique.

« Nous donnerons une chance à tout le monde », a déclaré Cannavaro.

Pourquoi Ibrohim Shokirov a-t-il été appelé à l'entraînement de l'équipe nationale ?

L'appel du gardien de l'équipe U-17, Ibrohim Shokirov, à l'entraînement de l'équipe nationale n'a pas échappé aux journalistes.

Cannavaro a expliqué la raison de cette décision de manière brève et précise.

Selon lui, il manquait un gardien lors de la séance d'entraînement, ce qui a nécessité l'appel d'un joueur supplémentaire. C'est pour cette raison que Shokirov a été intégré à l'entraînement.

Cela représente également une opportunité pour le jeune gardien de s'entraîner aux côtés des joueurs de l'équipe nationale.

Qu'attend Cannavaro de la Syrie ?

Le prochain adversaire de l'Ouzbékistan, la Syrie, est également dans le viseur de Cannavaro.

Le technicien italien a qualifié la Syrie de bonne équipe. Selon lui, l'adversaire tentera de ne pas laisser d'espaces libres et de jouer de manière très compacte.

C'est pourquoi Cannavaro exige de ses joueurs qu'ils entament bien le match et contrôlent le jeu.

Cela est directement lié au problème des 20 premières minutes mentionné par l'entraîneur. Si l'équipe parvient à prendre l'initiative dès le début, elle aura plus de chances de trouver des solutions face à la défense compacte de la Syrie.

La victoire sur l'Iran n'est pas une finalité

Une chose ressort clairement des propos de Cannavaro : la victoire sur l'Iran n'est pas une fin en soi pour le technicien italien, mais une étape dans le processus de développement de l'équipe.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est encore en phase de construction du style de jeu exigé par Cannavaro. Ne pas dépendre excessivement d'Eldor en attaque, développer le jeu sans précipitation, ne pas craindre de jouer vers l'arrière et, surtout, commencer le match avec confiance sont les points clés sur lesquels l'entraîneur se concentre.

Lors du match contre la Syrie, on pourra voir dans quelle mesure ces exigences fonctionnent en pratique. Pour Cannavaro, la question principale n'est plus la victoire, mais les aspects sur lesquels l'équipe a progressé après le match contre l'Iran .