Une femme de Brooklyn vit exclusivement en vert depuis 20 ans

·3·Monde
Une femme de Brooklyn vit exclusivement en vert depuis 20 ans

Dans le quartier de Brooklyn à New York, vit une femme qui attire l'attention de beaucoup par son apparence et son mode de vie. Elizabeth Sweetheart vit presque entièrement en vert depuis 20 ans. C'est pourquoi elle est connue sous le nom de « Dame verte de Brooklyn ».

Ses cheveux, ses vêtements et ses chaussures, ainsi que presque tous les objets de sa maison, sont verts. Les murs des pièces, les meubles et divers équipements sont également de cette même teinte.

Elizabeth Sweetheart est en réalité artiste et créatrice textile. Elle a quitté le Canada pour s'installer à New York en 1964. Plus tard, elle a fondé son propre studio de design. Les motifs de tissus qu'elle a créés ont été utilisés dans les collections de diverses marques de mode célèbres.

À partir des années 2000 environ, le vert a pris pour elle une signification plus large qu'un simple style vestimentaire. Peu à peu, cette couleur est devenue une partie intégrante de sa vie quotidienne et de son style personnel.

Elizabeth explique son amour pour le vert par le fait qu'il procure une humeur positive aux gens. En observant sa vie, on peut voir que le vert n'est pas seulement présent dans ses vêtements, mais aussi dans son environnement de vie.

Il est intéressant de noter qu'en restant fidèle à une seule couleur pendant tant d'années, elle a réussi à en faire son propre style unique.

Elizabeth SweetheartDame Verte De BrooklynNew YorkModeDesign
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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