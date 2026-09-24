L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match officiel après la Coupe du Monde, remportant une victoire convaincante et sensationnelle contre l'Iran, l'un des géants du continent. Lors de ce match amical international de prestige organisé dans la ville de Fergana, la légende du football mondial Fabio Cannavaro a vu ses protégés livrer une performance parfaite sur le terrain, battant l'adversaire 3-1. Dès la 10e minute, le capitaine de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov, a ouvert le score, faisant vibrer tout le stade.

Bien que Ramin Rezaeian ait rétabli l'équilibre au début de la seconde période, à la 49e minute, Shomurodov a transformé un penalty avec sang-froid 9 minutes plus tard, à la 58e minute, pour signer son doublé. Le point culminant du match est survenu dans les arrêts de jeu : à la 90+4e minute, Husayn Norchayev, entré en jeu à la place du capitaine à la 89e minute, a inscrit le troisième but, scellant définitivement le sort de la rencontre. Ainsi, notre équipe nationale, sous la direction d'un nouveau staff technique, a surpassé l'Iran, considéré comme l'adversaire le plus coriace d'Asie, marquant le début brillant d'une nouvelle ère footballistique.

Alors, comment la tactique de Fabio Cannavaro a-t-elle neutralisé l'Iran, quel plan se cache derrière le doublé de Shomurodov et le but du remplaçant Norchayev, et quel impact cette victoire 3-1 aura-t-elle sur l'avenir de notre football national ?

« Doublé de Shomurodov, but de Norchayev à la 90+4e et triomphe de Cannavaro » : 5 points clés d'un match historique

Faits et chiffres marquants de la rencontre à Fergana :

Débuts sous l'ère Cannavaro : Pour son premier match après la Coupe du Monde, l'équipe de Fabio Cannavaro a enregistré une victoire importante 3-1 dès sa première sortie ;

Le récital d'Eldor Shomurodov : Le capitaine de l'équipe nationale a signé un doublé, marquant dans le jeu à la 10e minute et sur penalty à la 58e minute ;

Le point final de Husayn Norchayev : Entré en jeu à la 89e minute à la place de Shomurodov, Norchayev a inscrit le troisième but à la 90+4e minute, assurant la victoire ;

Les stars iraniennes impuissantes : Des stars comme Mehdi Taremi, Saeid Ezatolahi et Sardar Azmoun, entré en cours de jeu, n'ont pas réussi à briser la résistance de nos défenseurs ;

Rotation d'effectif parfaite : Fabio Cannavaro a effectué des changements aux 59e et 82e minutes, maintenant le rythme et le contrôle du jeu jusqu'au bout.

Match amical : Compte-rendu complet et analyse des compositions Ouzbékistan – Iran

Classification des données protocolaires importantes enregistrées lors du match à Fergana :

Indicateurs et aspects Équipe nationale d'Ouzbékistan Équipe nationale d'Iran Score final 3 (Victoire) 1 (Défaite) Buts marqués E. Shomurodov (10', 58' pen.), H. Norchayev (90+4') Ramin Rezaeian (49') Direction technique Fabio Cannavaro (nouveau système tactique) Staff d'Amir Ghalenoei Défense et gardien V. Nazarov, A. Khusanov, B. Karimov, J. Orozov, Sh. Nasrullaev A. Beiranvand, S. Hardani, E. Hajsafi, A. Nemati, S. Fallah Milieu de terrain A. Mozgovoy, O. Khamrobekov, A. Ganiev, A. Fayzullaev S. Ezatolahi, O. Noorafkan, A. Yousefi, M. Mohebi Attaque et efficacité E. Shomurodov (capitaine), D. Khamdamov, H. Norchayev (remplaçant) M. Taremi, D. Dargahi, S. Azmoun (remplaçant) Remplacements effectués D. Kholmatov, R. Jiyanov (59'), H. Alijonov, Sh. Esanov, M. Mahammadjonov (82'), H. Norchayev (89') R. Rezaeian, S. Azmoun (46'), M. Ghorbani, A. Mahmoudi (64')

Expertise tactique : Pourquoi l'équipe de Fabio Cannavaro a-t-elle neutralisé l'Iran ?

Conclusions des commentateurs de football internationaux et des analystes sportifs :

« L'école Cannavaro » — défense solide et discipline de fer : L'un des rares défenseurs de l'histoire du football à avoir remporté le « Ballon d'Or », Fabio Cannavaro a insufflé à la ligne défensive de l'Ouzbékistan (Khusanov, Orozov, Nasrullaev, Karimov) une nouvelle cohésion et un sang-froid exemplaire ; aucune zone libre n'a été laissée à des attaquants de haut niveau comme Taremi et Azmoun ;

Le phénomène de leadership de Shomurodov : Eldor Shomurodov est devenu non seulement le meilleur buteur sous le maillot national, mais aussi le capitaine qui porte toute la ligne d'attaque ; ses mouvements lors du pressing et son sang-froid sur les phases arrêtées sont devenus l'arme principale de l'équipe ;

L'efficacité des changements en seconde période : L'entrée en jeu de Kholmatov et Jiyanov à la 59e minute a augmenté la vitesse, tandis que le triple changement à la 82e minute (Alijonov, Esanov, Mahammadjonov) a annulé la pression décisive de l'Iran ; le but de Norchayev à la 90+4e minute, entré à la 89e, a prouvé que Cannavaro avait calculé chaque entrée en jeu avec précision ;

Une nouvelle motivation après la Coupe du Monde : L'équipe nationale, de retour d'un grand mondial, n'a montré aucun signe de fatigue ou de suffisance ; au contraire, sous la direction du nouveau coach, elle a montré un football plus agressif, cohérent et avide de victoire.

Ce score historique de 3-1 à Fergana a prouvé que l'équipe nationale d'Ouzbékistan, sous la direction de Fabio Cannavaro, est devenue une force absolue capable de battre n'importe quel géant du continent.

Selon vous, quels aspects ont rendu l'équipe nationale d'Ouzbékistan sous Fabio Cannavaro plus forte face à l'Iran par rapport au passé ? Quelle note donnez-vous personnellement au duo Eldor Shomurodov et Husayn Norchayev ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article dédié à cette brillante victoire de notre équipe nationale avec tous les passionnés de football !