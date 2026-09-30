À un pas de l'or : Abdurahim Nutfulloyev décroche l'argent à Aichi-Nagoya

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À un pas de l'or : Abdurahim Nutfulloyev décroche l'argent à Aichi-Nagoya

La délégation ouzbèke a remporté une nouvelle médaille à Aichi-Nagoya. Engagé dans la catégorie des -66 kg en judo, Abdurahim Nutfulloyev a atteint la finale et a finalement décroché la médaille d'argent.

Lors du combat décisif, notre compatriote s'est incliné face au Mongol Yolk Kazirbek et a terminé la compétition à la deuxième place.

C'est ce qu'a rapporté le ministère des Sports de la République d'Ouzbékistan.

Le combat décisif pour la finale

La finale des -66 kg a été le combat le plus important des Jeux asiatiques pour Nutfulloyev. Il est monté sur le tatami pour le titre face au représentant de la Mongolie, Yolk Kazirbek.

Cependant, cette fois-ci, l'adversaire a pris le dessus. En conséquence, Nutfulloyev, à un pas de la médaille d'or, s'est contenté de la médaille d'argent .

Un nouveau trophée pour le judo ouzbek

Le résultat de Nutfulloyev constitue une nouvelle récompense pour le judo ouzbek à Aichi-Nagoya.

Après un parcours réussi jusqu'en finale, notre compatriote a pris place sur la deuxième marche du podium et a ajouté une nouvelle médaille précieuse au compteur de l'Ouzbékistan.

Abdurahim Nutfulloyev, médaillé d'argent aux Jeux asiatiques !

Les compétitions à Aichi et Nagoya se poursuivent. Les athlètes ouzbeks vont disputer d'autres épreuves pour tenter de décrocher de nouvelles médailles. L'argent de Nutfulloyev est l'un des résultats réjouissants de la journée.

Abdurahim NutfulloyevAichi-NagoyaJeux asiatiquesJudoOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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