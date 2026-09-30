Lors d'une interview accordée à ITV après le match de l'équipe d'Angleterre contre la République tchèque, Manchester United l'ancien milieu de terrain légendaire du club, Roy Keane, a exprimé ses opinions tranchées sur les controverses entourant les Citizens. Comme le rapporte Goal.com, l'ancien footballeur renommé a vivement critiqué la légitimité des succès obtenus par l'équipe rivale ces dernières années. C'est ce que rapporte Goal.com dans son rapport.

Dans son intervention, Keane Manchester City a souligné que si les joueurs ont gagné sur le terrain, ils l'ont fait par la tromperie. Selon lui, les trophées et médailles remportés n'ont plus aucune valeur et devraient simplement être jetés.

Le sort des trophées et médailles

L'ancien milieu de terrain a déclaré que la direction du club a persisté dans ses choix tout en sachant pertinemment que cette situation causait de la souffrance à beaucoup. S'il avait été joueur à cette époque, il aurait jeté ses médailles à la poubelle sans hésiter.

Keane a insisté sur le fait que de tels agissements sont contraires aux principes du sport propre, soulignant comment l'environnement concurrentiel a été faussé. Il a rappelé une fois de plus que l'intégrité doit primer dans le monde du football.

Une situation complexe pour le club et les joueurs

Au cours de l'entretien, Roy Keane a également évoqué les difficultés rencontrées par ceux qui travaillent dans de telles conditions. Selon lui, la situation est très difficile pour les joueurs, le staff technique et l'ensemble du club.

Il a ajouté que l'indifférence des propriétaires du club face aux infractions nuit gravement à la réputation de l'équipe. Il a reconnu qu'il n'est pas facile de maintenir un niveau d'excellence dans un tel environnement.