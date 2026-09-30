9 médailles pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya : deux titres en or

·77·Sport
9 médailles pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya : deux titres en or

Une nouvelle journée fructueuse s'est achevée pour la délégation sportive ouzbèke aux Jeux asiatiques qui se déroulent au Japon. Lors des épreuves du 30 septembre, nos athlètes ont remporté 2 médailles d'or, 2 d'argent et 5 de bronze.

Les résultats les plus marquants de la journée ont été enregistrés en judo et en lutte. Sita Qadamboyeva ainsi que Aytjan Xalmaxanov ont décroché le titre de champions des Jeux asiatiques, tandis que deux autres de nos athlètes ont été récompensés par l'argent et cinq par le bronze.

Deux athlètes — champions des Jeux asiatiques

Le 30 septembre, deux médailles d'or ont été ajoutées au compteur de la délégation ouzbèke.

Sita Qadamboyeva a surpassé toutes ses adversaires dans sa catégorie de poids en judo, atteignant la finale et remportant le combat décisif pour devenir championne des Jeux asiatiques.

En lutte, Aytjan Xalmaxanov a offert une nouvelle médaille d'or à l'Ouzbékistan. Il a obtenu un résultat probant en finale pour décrocher le titre.

Les deux médailles d'or ont été les résultats les plus importants du programme du 30 septembre pour la délégation ouzbèke.

Deux médailles d'argent également ajoutées

Au cours de la journée, deux autres de nos athlètes ont atteint la finale, se contentant de la médaille d'argent.

En judo, Abdurahim Nutfulloyev a participé avec succès dans sa catégorie, atteignant la finale. Après une défaite lors du combat décisif, il est devenu médaillé d'argent des Jeux asiatiques.

En lutte, Rafael Sitsuashvili a rejoint le rang des médaillés. Il a également terminé la compétition avec une médaille d'argent.

Trois médailles de bronze pour les boxeurs

Les boxeurs ouzbeks ont également apporté une contribution significative au palmarès de la délégation le 30 septembre.

Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova et Shavkatjon Boltayev ont remporté des médailles de bronze dans leurs catégories de poids respectives.

Leurs résultats ont été enregistrés comme de nouvelles distinctions pour la boxe ouzbèke aux Jeux asiatiques.

Encore du bronze en judo et en lutte

Outre les boxeurs, des représentants de l'Ouzbékistan sont montés sur le podium en judo et en lutte.

Samariddin Qo‘chqorov a remporté le combat pour la médaille de bronze en judo, terminant à la troisième place.

En lutte, Jalgasbay Berdimuratov a réussi son combat pour la médaille de bronze, offrant une nouvelle distinction à la délégation ouzbèke.

Médaillés ouzbeks du 30 septembre

Médaille

Athlète

Sport

Or

Sita Qadamboyeva

Judo

Or

Aytjan Xalmaxanov

Lutte

Argent

Abdurahim Nutfulloyev

Judo

Argent

Rafael Sitsuashvili

Lutte

Bronze

Feruza Kazakova

Boxe

Bronze

Sitora Turdibekova

Boxe

Bronze

Shavkatjon Boltayev

Boxe

Bronze

Samariddin Qo‘chqorov

Judo

Bronze

Jalgasbay Berdimuratov

Lutte

9 médailles en une journée

Ainsi, le 30 septembre, la délégation sportive ouzbèke 9 médailles — 2 d'or, 2 d'argent et 5 de bronze a remporté des médailles.

Les résultats de la journée ont été largement portés par les représentants du judo, de la lutte et de la boxe. Deux titres de champion, deux finales et cinq médailles de bronze ont montré que les athlètes ouzbeks continuent de lutter pour des résultats élevés à Aichi-Nagoya.

Il reste encore de nombreuses épreuves aux Jeux asiatiques. Cela signifie que les chances de voir le palmarès de la délégation ouzbèke s'enrichir davantage demeurent.

Jeux asiatiquesSita QadamboyevaAytjan XalmaxanovJudoOuzbékistan
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Sita Qadamboyeva remporte la finale et devient championne d'Asie !Sita Qadamboyeva remporte la finale et devient championne d'Asie !Aujourd'hui 18:46Aytjan Xalmaxanov devient champion d'Asie en battant son adversaire japonaisAytjan Xalmaxanov devient champion d'Asie en battant son adversaire japonaisAujourd'hui 18:48Le judo débute aux Jeux asiatiques : les Ouzbeks connaissent leurs adversairesLe judo débute aux Jeux asiatiques : les Ouzbeks connaissent leurs adversairesHier 17:27Arina Tanatmisheva remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-NagoyaArina Tanatmisheva remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-Nagoya26 septembre 12:53Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?26 septembre 12:58Résultat historique d'Akbar Djuraev : médaille d'or et plusieurs nouveaux recordsRésultat historique d'Akbar Djuraev : médaille d'or et plusieurs nouveaux recordsHier 12:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov