9 médailles pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya : deux titres en or

Une nouvelle journée fructueuse s'est achevée pour la délégation sportive ouzbèke aux Jeux asiatiques qui se déroulent au Japon. Lors des épreuves du 30 septembre, nos athlètes ont remporté 2 médailles d'or, 2 d'argent et 5 de bronze.

Les résultats les plus marquants de la journée ont été enregistrés en judo et en lutte. Sita Qadamboyeva ainsi que Aytjan Xalmaxanov ont décroché le titre de champions des Jeux asiatiques, tandis que deux autres de nos athlètes ont été récompensés par l'argent et cinq par le bronze.

Deux athlètes — champions des Jeux asiatiques

Le 30 septembre, deux médailles d'or ont été ajoutées au compteur de la délégation ouzbèke.

Sita Qadamboyeva a surpassé toutes ses adversaires dans sa catégorie de poids en judo, atteignant la finale et remportant le combat décisif pour devenir championne des Jeux asiatiques.

En lutte, Aytjan Xalmaxanov a offert une nouvelle médaille d'or à l'Ouzbékistan. Il a obtenu un résultat probant en finale pour décrocher le titre.

Les deux médailles d'or ont été les résultats les plus importants du programme du 30 septembre pour la délégation ouzbèke.

Deux médailles d'argent également ajoutées

Au cours de la journée, deux autres de nos athlètes ont atteint la finale, se contentant de la médaille d'argent.

En judo, Abdurahim Nutfulloyev a participé avec succès dans sa catégorie, atteignant la finale. Après une défaite lors du combat décisif, il est devenu médaillé d'argent des Jeux asiatiques.

En lutte, Rafael Sitsuashvili a rejoint le rang des médaillés. Il a également terminé la compétition avec une médaille d'argent.

Trois médailles de bronze pour les boxeurs

Les boxeurs ouzbeks ont également apporté une contribution significative au palmarès de la délégation le 30 septembre.

Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova et Shavkatjon Boltayev ont remporté des médailles de bronze dans leurs catégories de poids respectives.

Leurs résultats ont été enregistrés comme de nouvelles distinctions pour la boxe ouzbèke aux Jeux asiatiques.

Encore du bronze en judo et en lutte

Outre les boxeurs, des représentants de l'Ouzbékistan sont montés sur le podium en judo et en lutte.

Samariddin Qo‘chqorov a remporté le combat pour la médaille de bronze en judo, terminant à la troisième place.

En lutte, Jalgasbay Berdimuratov a réussi son combat pour la médaille de bronze, offrant une nouvelle distinction à la délégation ouzbèke.

Médaillés ouzbeks du 30 septembre

Médaille Athlète Sport Or Sita Qadamboyeva Judo Or Aytjan Xalmaxanov Lutte Argent Abdurahim Nutfulloyev Judo Argent Rafael Sitsuashvili Lutte Bronze Feruza Kazakova Boxe Bronze Sitora Turdibekova Boxe Bronze Shavkatjon Boltayev Boxe Bronze Samariddin Qo‘chqorov Judo Bronze Jalgasbay Berdimuratov Lutte

9 médailles en une journée

Ainsi, le 30 septembre, la délégation sportive ouzbèke 9 médailles — 2 d'or, 2 d'argent et 5 de bronze a remporté des médailles.

Les résultats de la journée ont été largement portés par les représentants du judo, de la lutte et de la boxe. Deux titres de champion, deux finales et cinq médailles de bronze ont montré que les athlètes ouzbeks continuent de lutter pour des résultats élevés à Aichi-Nagoya.

Il reste encore de nombreuses épreuves aux Jeux asiatiques. Cela signifie que les chances de voir le palmarès de la délégation ouzbèke s'enrichir davantage demeurent.